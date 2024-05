Nos bastidores da política, o assunto é a movimentação do partido Republicanos na busca de força do Governo do Estado para tentar um possível apoio do Partido Novo na disputa à Prefeitura de Juiz de Fora. Atualmente o pré-candidato do Republicanos é Isauro Calais. Em entrevista ao Acessa, o presidente do Diretório do Partido Novo na cidade, Alessandro Oliveira, informou que o partido ainda estuda os pré-candidatos.

"Temos pré-candidatos à prefeito e a vice-prefeito no nosso processo de recrutamento, treinamento e formação de candidatos, chamado de Jornada 2024. Tivemos até o dia de hoje, seis inscritos para o cargo de prefeito, quatro para o cargo de vice-prefeito. Desse total, temos quatro nomes aptos para para lançarmos uma possível pré-candidatura ao Executivo. São eles: o jornalista e empresário, Sèrgio Bara, o Médico cirurgião e ex-secretário de saude de MG, Dr. Carlos Eduardo, o professor e presidente do Grupo Apogeu de Ensino, Makerley Arimateia e a atual Secretária de Desenvolvimento Social de MG, Beth Jucá. Temos ainda mais dois nomes em fase de avaliação", afirmou Alessandro.

Em relação ao possível apoio do Partido Novo ao Republicanos, Alessandro destacou que o Novo será sim, o protagonista dessas eleições, pois tem um compromisso com Juiz de Fora e com a Zona da Mata. "Assustou a precipitação de certos veículos e algumas lideranças empresariais e políticas deduzirem, que a nossa intenção é de apenas apoiar uma suposta chapa formada por outros partidos".

O Portal entrou em contato com o ex-deputado Isauro Calais (REPUBLICANOS) para confirmar as informações dos bastidores, mas até o fechamento da Coluna, não houve retorno.