O deputado estadual Noraldino Júnior confirmou ao Acessa, nesta sexta-feira (31) que vai se afastar da Assembleia Legislativa por 120 dias após sofrer um acidente no Rio Grande do Sul. Noraldino teve uma queda de um telhado durante o resgate de um cão. Assumirá sua vaga, o suplente Jorge Ali.

Segundo Noraldino, durante sua ida para o Rio Grande do Sul para levar doações, acabou caindo do telhado de uma residência, ao tentar apoiar durante a queda, forçou os ombros e também bateu a perna. O deputado já passou por uma cirurgia no joelho e seu estado de saúde é estável. "Sinto muita dor, principalmente nos ombros, estou medicado e sendo avaliado pelos médicos".

O parlamentar também informou à reportagem que orientou o suplente em relação as pautas defendidas por ele, principalmente a animal.