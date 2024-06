Uma nova pesquisa para a Prefeitura de Juiz de Fora foi divulgada nessa segunda-feira (3). Os resultados mostram Margarida Salomão (PT) com 33% das intenções de voto, Ione Barbosa (Avante) com 23%, e o ex-deputado federal Júlio Delgado (MDB), com 11%. A pesquisa foi encomendada pela Real Time Big Data.

Já na pesquisa espontânea, quando a lista de nomes não é apresentada, Margarida tem tem 9%, Ione tem 4% e Charlles Evangelista tem 2%.



O instituto ouviu 800 eleitores entre 31 de maio e 1º de junho. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança do estudo, registrado no TSE é de 95%.

Embora no questionário tenha a pergunta sobre a rejeição dos candidatos, os dados não foram divulgados.