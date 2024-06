Na tarde desta quarta-feira (12), o ex-deputado Charlles Evangelista (PL) confirmou a vinda do ex-presidente Jair Bolsonaro à Juiz de Fora. Segundo Charlles, "no dia 06 de Setembro, Bolsonaro estará na cidade no lançamento de sua campanha para prefeito.

O ex-deputado já confirmou ao Acessa a sua pré-candidatura à Prefeitura de Juiz de Fora nas Eleições de 2024. Charlles atuou como vereador na legislatura 2017-2020 e como deputado federal entre 2019 e 2023.

Nas eleições municipais deste ano, ele conta com apoio de partidos como PRD (Fusão do Patriotas e do PTD) e PMN. Ele afirmou à reportagem que a intenção é abordar questões antigas da cidade, apresentando soluções inteligentes e eficientes, com total transparência, sempre focando no bem-estar social.

Bolsonaro retoma à Juiz de Fora na mesma data do atentado que sofreu nas eleições de 2018.