Após anunciar sua pré-candidatura para à Prefeitura de Juiz de Fora, em janeiro desta ano, o vereador Maurício Delgado (União) enviou ao Acessa, na tarde desta segunda-feira (1º), um comunicado informando que não irá mais concorrer ao cargo no Executivo.

O vereador confirmou para a reportagem, por meio de uma carta aberta que "ainda não chegou o momento de lançar o nome como pré- candidato à prefeito", embora isso já tenha acontecido em janeiro.

Veja abaixo o comunicado na íntegra.

"Você sabe que eu acalento o sonho de ser prefeito de Juiz de Fora. Desde o ano passado, fiz significativas movimentações com a intenção realizar esse projeto, que longe de ser apenas um desejo pessoal, ganhou corpo e vem se tornando uma expectativa coletiva.

Porém, ainda não chegou o momento de eu lançar meu nome como pré- candidato a prefeito. Às vezes, é preciso saber esperar o tempo certo para ver um sonho, que está germinando, crescer e dar frutos.

Eu não desisti. Apenas vou aguardar o meu momento.

Sei que tenho muito a conhecer, a aprender e a melhorar. Uma jornada de auto aprimoramento que pretendo continuar seguindo junto aos amigos que tenho feito na Rede Sustentabilidade e de todos que me acompanharam até aqui, principalmente minha família, que é meu alicerce e minha fortaleza.

Também sei que tenho honrado o posto de vereador com uma postura idônea, baseada na defesa dos interesses dos juiz-foranos através de uma séria fiscalização das atividades do Poder Executivo e da produção de leis de real interesse para a população.

Épor isso que, depois de muito refletir sobre o meu futuro e o futuro desta cidade que eu tanto amo, decidi lançar meu nome como pré-candidato a reeleição a vereador pela REDE. A você, que tem noticiado as ações do nosso mandato, eu agradeço profundamente pela seriedade com que vem atuando.

Espero ter muitas pautas interessantes e positivas para você no curto, médio e longo prazo".