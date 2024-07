Faltando pouco mais de dois meses para as eleições municipais, a última pesquisa eleitoral encomendada pela Real Time Big Data aponta Margarida Salomão (PT) com 33% das intenções de voto, Ione Barbosa (Avante) com 23%, e o ex-deputado federal Júlio Delgado (MDB), com 11%, revelando uma acirrada disputa pela Prefeitura de Juiz de Fora. O instituto ouviu 800 eleitores entre 31 de maio e 1º de junho. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança do estudo, registrado no TSE é de 95%. Neste contexto, o Acessa ouviu algumas figuras políticas locais sobre o atual cenário.

A disputa reflete a divisão do eleitorado e a expectativa é de que com o início da campanha, se intensifique os debates e ações dos candidatos buscando conquistar os votos dos indecisos e consolidar suas posições. A eleição ainda é incerta e com o início das campanhas no rádio e TV, o jogo pode mudar.

Vices indefinidos

O cenário político de Juiz de Fora segue indefinido com relação aos candidatos à vice-prefeito. Embora as eleições municipais estejam se aproximando rapidamente, nenhum dos três principais candidatos à Prefeitura anunciou oficialmente seus companheiros de chapa.

A indefinição tem gerado especulações e incertezas entre os eleitores e especialistas, que aguardam ansiosamente as escolhas que podem ser decisivas para a formação de alianças estratégicas e a conquista de votos. A expectativa é que os anúncios ocorram nas próximas semanas, trazendo maior clareza ao cenário eleitoral.

Figuras representativas da política local comentam sobre o atual cenário

O Acessa ouviu figuras representativas na política de Juiz de Fora e Região sobre o recente desenho das pesquisas eleitorais, destacando a competitividade e a fragmentação do cenário atual. Veja abaixo.

Ex-prefeito Aberto Bejani

"Juiz de Fora nunca, depois que passou a existir dois turnos, nunca ninguém ganhou o primeiro turno. Então eu jogo, com a possibilidade de dois turnos. O primeiro turno, quem tem o poder nas mãos, que é o caso da Margarida, como prefeita, ela vai estar no segundo turno, com certeza. Agora, quem disputar com ela o segundo turno, é uma incógnita ainda. Porque, na verdade, ninguém colocou o que vai ser feito na saúde, na educação, no saneamento básico, na segurança. O que eu tenho visto são críticas em várias áreas.

O povo não quer saber das coisas que estão erradas, quer é novidade. Falar que a saúde não está legal não é novidade, falar que está faltando emprego também não é novidade, falar que precisa de saneamento básico, com um tratamento de esgoto, porque nós pagamos isso, também não é novidade, a novidade é você colocar que a saúde vai melhorar e como vai melhorar, que vai ter novos empregos e como vai acontecer os novos empregos, porque a segurança vai ser reforçada e de que maneira.

O povo não quer saber mais de coisas erradas, todo mundo está vendo o que está aí. Então o que eu penso e adianto ao Acessa é que não dá para falar hoje quem vai para o segundo turno com a Margarida".

Deputada Federal Ana Pimentel

"É evidente o reconhecimento da população pelo excelente trabalho da Prefeita Margarida Salomão. Nunca antes houve alguém com tanto comprometimento com a cidade à frente do Executivo. Prova disso são os diversos projetos viabilizados. A grande verdade é que Margarida está cumprindo suas promessas de campanha, transformando Juiz de Fora em uma cidade onde tudo é de todos.

A cidade está mais bonita, mais segura, mais funcional e, cada vez mais, um lugar melhor para se viver. Os dados mostram que o povo de Juiz de Fora reconhece essas melhorias e deseja que a cidade continue nesse caminho".

Ex-prefeito Custódio Mattos

Quanto a pesquisa acho que nesse momento reflete mais o recall da eleição passada, sendo prematura qualquer previsão. O dado mais significativo é a posição da Prefeita Margarida que induz a duas conclusões preliminares: primeiro seu bom posicionamento que assegura sua presença no segundo turno; segundo que certamente a eleição será decidida no segundo turno.

Provavelmente a campanha terá forte componente político, refletindo a polarização nacional. Penso que qualquer um dos outros candidatos pode chegar no segundo turno, dependendo do desempenho na campanha e a capacidade de encarnar a alternativa política ao projeto de esquerda que a Prefeita representa. Sobre o futuro pós eleição, mais uma vez o quadro dos candidatos é de bom nivel, oferecendo opções de qualidade ao eleitor.

Penso que o vencedor encontrará a mesma situação complexa dos antecessores: uma cidade com desenvolvimento baixo, uma prefeitura com quase nenhuma capacidade de investimento e com futuro financeiro nebuloso. O desafio é grande."

Marcus Pestana

"Creio que o resultado da pesquisa indica que a cidade estará em boas mãos já que a disputa se dará entre três líderes políticos experientes e portadores de grande espírito público. O grande desafio do próximo prefeito será perseguir o incremento do desenvolvimento econômico da cidade, já que o PIB de Juiz de Fora é quase a metade do de Uberlândia e Contagem, cidades com população um pouco maior.

Isto gera efeitos na renda média dos cidadãos e na receita da prefeitura, dificultando a melhoria da qualidade de vida da população".

Deputado Estadual Noraldino Júnior

"Eu não apoio a atual gestão da prefeita Margarida Salomão, e isso é independente de partido e de ideologia, eu não aprovo a forma de administrar, eu tenho as minhas resistências que fazem com que eu tenha uma decisão já tomada de não apoiar essa candidatura, porém, de outro lado, tem a possibilidade do Marcelo Detoni, do meu partido vir como candidato à vice-prefeito na chapa do PT, o que consequentemente me fará não fazer campanha contra, acredito muito no Marcelo e no trabalho dele e acredito que ele pode ser capaz de mudar a realidade, tem meu total apoio.

A minha participação nessa eleição é trazer os pontos de vista, trazendo a reflexão da necessidade de discussões e temas interessantes que interferem na vida da cidade, na vida da população".

A reportagem procurou a Deputada Estadual Delegada Sheila mas não houve retorno.

Já o ex-prefeito Bruno Siqueira está em luto pela perda do pai e por este motivo não foi procurado pelo Portal.