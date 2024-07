Conforme divulgado nessa quinta-feira (18) pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o limite de gastos para as campanhas de prefeito em Juiz de Fora ficou fixado em R$ 3.214.227,08 para o primeiro turno e em um eventual segundo turno R$1.902.262,51. Já para vereador o valor é de R$253.636,65.

Os valores estabelecidas pela Corte Eleitoral deverão ser seguidas pelos partidos e coligações durante as eleições de outubro.

Teto de gastos

Essa limitação financeira tem como objetivo promover uma competição mais justa entre os candidatos, independentemente de seu poder econômico. Ao estabelecer um limite máximo para os gastos de campanha, o teto busca evitar o abuso do poder econômico e a desigualdade de oportunidades, garantindo que todos os candidatos possam divulgar suas propostas de forma equitativa.

Além disso, o controle dos gastos é fundamental para a transparência e a integridade do processo eleitoral. Ele contribui para a fiscalização e a prevenção de práticas ilícitas, como o uso de caixa dois e a compra de votos. Assim, o teto de gastos ajuda a manter a confiança da população no sistema democrático, garantindo que as eleições sejam realizadas de maneira justa e transparente.

Tags:

gastos | TSE