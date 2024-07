Na manhã do último sábado (20), o Partido Novo realizou a convenção municipal em Juiz de Fora e foi definido que o partido não terá candidatura própria para a Prefeitura, tendo os filiados delegado ao Diretório Municipal a definição sobre eventual coligação com outro candidato majoritário, inclusive com a possibilidade do NOVO indicar o nome ao cargo de vice-prefeito.

O Acessa questionou sobre qual candidatura eles estão negociando, segundo o NOVO, ainda não há nada definido e estão em fase final de negociações.

Além disso, foram definidos que 24 nomes irão integrar a chapa de candidatos a vereador na cidade.