Nesta quarta-feira (24), o Partido Novo anunciou seu apoio à pré-candidata Ione Barbosa (Avante) para a Prefeitura de Juiz de Fora. A decisão foi tomada após extensas conversas entre os candidatos, que concluíram que ela é a única com condições efetivas de vencer as eleições municipais de 2024, frente à atual Prefeita, Margarida Salomão.

De acordo com o Presidente da Executiva Municipal do Novo, Alessandro Oliveira, a candidata também se compromete com pautas que o partido preza e acredita serem necessárias "para trazermos Juiz de Fora de volta ao tão sonhado desenvolvimento econômico."



Confira as pautas na íntegra:

1) Elaboração de Plano Estratégico para a cidade e região, com definição de vocações, bandeiras, metas e indicadores para todas as secretarias;

2) Busca de solução sustentável para a Previdência Municipal ;

3) Simplificação e informatização completa de todos os processos administrativos (especialmente alvarás, obras, etc) e adoção de aprovação tácita, onde a PJF terá prazo de 60 dias para analisar e deliberar pedidos protocolados e se não o fizer, fica o solicitante autorizado a executar obra, reforma, etc., claro, sempre seguindo a legislação vigente;

4) Revisão da Lei de Uso e Ocupação do solo com princípios liberais;

5) Aprimoramento da gestão da saúde, em especial integração de atividades de regulação com Estado e Samu, fim de uso político e solução definitiva para o HPS;

6) Choque de gestão na educação com foco na qualidade do ensino;

7) Implementação de Conselho Estratégico, com reunião mensal entre os participes e o Executivo;

8) Reunião do Conselho Estratégico com participação do Secretariado;

9) Implementação de Secretariado técnico, por meio de Processo Seletivo com aprovação final pelo Executivo;

10) Não aumentar e nem criar impostos e taxas;

11) Revisão completa do sistema de transporte público municipal;

12) Austeridade e equilíbrio Fiscal;

13) Reformulação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico com foco em atração de empresas, aumento do VAF e desburocratização de processos de abertura e fechamento de empresas (Escritório do Empreendedor);

14. Implementação do “Performace Bond”, seguro que impede que obras começadas deixem de serem concluídas ou tenham dinheiro desviado;

15. Implementar por completo a Lei de Liberdade Econômica em conjunto com o legislativo;