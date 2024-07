Na noite dessa quarta-feira (24) o MDB oficializou a candidatura de Júlio Delgado para concorrer à Prefeitura de Juiz de Fora. Ele terá como vice, Débora Lovisi, advogada e presidente do partido PSDB em Minas Gerais.

Em entrevista ao Acessa, Júlio falou sobre seus projetos para a saúde na cidade. "Nosso principal foco na saúde será assegurar o número de profissionais e equipamentos suficientes e toda a estrutura necessária para que o atendimento do SUS flua de forma ágil e humanizada. Com isso, vamos oferecer dignidade e um serviço que atenda a expectativa dos usuários. Nosso Plano de Governo é participativo e trata a Saúde com tanta prioridade que conta com o apoio efetivo de diversos profissionais que já atuam no SUS e vivem o dia a dia da Saúde na cidade e sabem exatamente aonde estão os principais gargalos. Já planejamos ações que garantirão a curto prazo um choque de gestão, garantindo a prestação de serviços com qualidade para todos os cidadãos da nossa cidade".

A coligação do MDB é formada pela federação PSDB/Cidadania e pelos partidos Solidariedade e Podemos.

