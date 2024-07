No último domingo (21), a prefeita Margarida Salomão (PT) confirmou a sua candidatura a reeleição em Juiz de Fora. A Federação Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV) homologou, uma coligação com PSOL, Rede, PSB, PDT e PSD, com o nome “Pra Frente, Juiz de Fora”.

A convenção aconteceu na na Rua Oscar Vidal, Centro da cidade. Margarida destacou que seu candidato a vice, Marcelo Detoni (PSB) teve a aprovação dos membros do partido.

Para vereador, o Partido dos trabalhadores indicou sete mulheres e oito homens. São 23 candidatos, um a menos do que o máximo permitido.