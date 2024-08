As declarações de patrimônio dos candidatos à Prefeitura de Juiz de Fora revelam uma significativa variação nos bens dos seis postulantes à chefia do Executivo. Os números apresentados pelos candidatos variam de R$ 230 mil a mais de R$ 2 milhões, destacando disparidades notáveis entre os concorrentes.

A informação foi verificada pelo Acessa no site do TSE.

Líder em Patrimônio

Ione Barbosa, do Avante, lidera a lista com um patrimônio declarado de R$ 2.249.001,25. Esta cifra coloca a candidata à frente dos demais concorrentes, mostrando um patrimônio substancial em comparação com os outros postulantes.

Outros Candidatos

O segundo maior patrimônio é de Charlles Evangelista (PL) com R$ 2.216.628,78. Embora um pouco abaixo de Ione Barbosa, Evangelista ainda apresenta um patrimônio considerável.

Em terceiro lugar, Isauro Calais, do Republicanos, declarou possuir R$ 1.427.113,00. Júlio Delgado, do MDB, segue com um patrimônio de R$ 1.348.818,39, destacando-se entre os candidatos com bens significativos.

Patrimônio Menor

Por outro lado, Margarida Salomão, do PT, possui um patrimônio declarado de R$ 442.466,00, enquanto Victoria Mello, do PSTU, apresenta o menor valor com R$ 231.024,62. Esses valores são notavelmente inferiores em comparação aos demais concorrentes, refletindo uma diferença marcante no perfil financeiro entre os postulantes.

A disparidade nos patrimônios dos candidatos pode influenciar a percepção pública sobre suas campanhas e capacidade de gestão. Enquanto alguns candidatos apresentam recursos financeiros robustos, outros possuem patrimônios muito menores, o que pode impactar a forma como conduzem suas campanhas e a percepção que os eleitores têm sobre suas possibilidades de administrar a cidade.

Esta variação no patrimônio pode também refletir diferentes trajetórias profissionais e experiências de vida dos candidatos, proporcionando aos eleitores uma visão mais ampla sobre quem são os concorrentes à Prefeitura de Juiz de Fora e suas condições financeiras atuais.

Veja valores abaixo: