A delegada Ione Barbosa (Avante) lançou na noite dessa sexta-feira (16) sua candidatura à Prefeitura de Juiz de Fora. O Governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil) participou do lançamento da candidatura de Ione, no Atlético Clube. Nos bastidores da política, Caiado vem sendo citado na disputa presidencial em 2026.

O professor Francisco Manfrini, é o candidato indicado pelo União para ser o vice de Ione. A decisão foi tomada pela Executiva Nacional do partido, após tomar conhecimento da ata do diretório municipal que teria apontado para a neutralidade na eleição de outubro.

Delegada Ione Barbosa é formada em Direito e Mestre em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), com tese de conclusão de curso voltada ao estudo sobre a violência contra mulheres. Em 2022, foi eleita para primeiro mandato como deputada federal com 52.630 votos. Foi Procuradora do município de Juiz de Fora e professora de Direito Penal e Processual Penal.

Ione foi Procuradora do município de Juiz de Fora e professora de Direito Penal e Processual Penal. Presidiu o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Juiz de Fora. Iniciou sua carreira política em 2020, como candidata à Prefeitura de Juiz de Fora.