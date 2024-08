O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) comunicou à Justiça Eleitoral o registro da candidatura do vice de Charlles Evangelista, Pastor Gilmar Garbero, fora do prazo. Em nota enviado ao Acessa, o MPMG destacou que "emitiu um parecer no qual aponta que o candidato a vice-prefeito na chapa não teria respeitado o prazo de desincompatibilização de cargo público. No entanto, não foi proposta nenhuma Ação de Impugnação de Registro de Candidatura, ou seja, não foi pedido o indeferimento do registro.

Caberá ao juiz eleitoral analisar e decidir", porém, órgão é favorável ao indeferimento.



Em nota, a coligação Juiz de Fora no Coração informou que o afastamento de Gilmar ocorreu dentro do prazo.

"A Coligação Juiz de Fora no Coração afirma que o pedido de registro do seu candidato a prefeito, Charlles Evangelista, foi deferido pela Justiça Eleitoral. Afirma, ainda, que o candidato a vice, Gilmar Garbero, já estava afastado das suas atividades como auditor fiscal antes de 4 meses, que é o prazo exigido pela legislação eleitoral, sendo regular o pedido de registro de sua candidatura".