Nesta quarta-feira (4), o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), estará em Juiz de Fora para o lançamento da candidatura de Ione Barbosa (Avante) à prefeitura. O comício será realizado no Bairro Benfica e está marcado para começar às 18h. Segundo a assessoria de comunicação da candidata, o Partido Novo faz parte da aliança liderada por Ione.

Há duas semanas, o MPE ajuizou ação de impugnação de sua candidatura

No dia 20 de agosto, o Ministério Público Eleitoral (MPE) entrou com uma ação para impugnar a candidatura de Ione Barbosa, alegando irregularidades na escolha de Francisco Augusto Castanheira Manfrini como vice-prefeito pela coligação "Juiz de Fora Merece Respeito!". De acordo com a denúncia, a escolha ocorreu fora do prazo legal e há suspeitas de fraude nas atas dos partidos envolvidos, incluindo o Avante e o Novo, que teriam enviado documentos fora do prazo para encobrir a irregularidade. A assessoria de Ione informou que o caso está sendo tratado por seu departamento jurídico.