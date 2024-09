A Comissão Provisória do União Brasil em Juiz de Fora, em nome de seu representante, o vereador Dr. Antônio Aguiar, solicitou com caráter de urgência, à 349ª Zona Eleitoral da Comarca de Juiz de Fora que determine a transferência de R$ 1.250.000,00 (um milhão, duzentos e cinquenta mil reais) para sua conta, em decorrência de uma disputa sobre a alocação de recursos eleitorais.

O pedido foi apresentado em um documento dirigido à Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direito da 349ª Zona Eleitoral e é baseado em uma contestação que envolve a candidata a prefeita Ione Barbosa (AVANTE). A candidata, atualmente em coligação com os partidos NOVO, AGIR e UNIÃO, sub judice, recebeu um aporte significativo da Direção Nacional do União Brasil.

A Comissão Provisória do União Brasil Juiz de Fora argumenta que, em caso de exclusão do partido da coligação, o recurso deve ser realocado para sua própria campanha proporcional, composta por 24 candidatos a vereador. Além disso, a comissão solicita a indisponibilidade dos recursos até que a situação da coligação seja definitivamente resolvida.

O pedido destaca que, apesar do aporte de R$ 1.250.000,00 ter sido feito pela Direção Nacional, a chapa proporcional local não recebeu nenhuma verba proveniente diretamente do Diretório Nacional. A Comissão Provisória enfatiza a necessidade de garantir que os recursos públicos de natureza eleitoral sejam usados de acordo com o legítimo titular, evitando que partidos não vinculados ao verdadeiro beneficiário utilizem o dinheiro para interesses eleitorais próprios.

O caso está sendo acompanhado pelo Acessa, e a decisão da juíza sobre a transferência dos recursos e a indisponibilidade solicitada ainda está pendente.

Matéria com colaboração da RCWTV.