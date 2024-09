A saída repentina de "Sara Surda", candidata do PSDB ao Legislativo, pode ter consequências graves para as perspectivas eleitorais do partido. A chapa, que já enfrentava dificuldades para garantir a eleição de um vereador, agora se encontra em uma situação ainda mais crítica por causa do quociente eleitoral.

O partido se vê forçado a ajustar sua estratégia de composição da chapa devido à saída de Sara. Inicialmente, a chapa estava comprometida e enfrentava desafios para alcançar o número mínimo de votos necessários. A retirada de Sara não apenas faz com que o PSDB perca votos cruciais, mas também impõe a necessidade de alterar significativamente a estrutura da chapa. Na última eleição em 2020, Sara obteve 246 votos, já para esta eleição de 2024 ela esperava de 700 a 1000 votos.

O Portal entrou em contato com PSDB em Juiz de Fora e segundo o Partido, Sara não fez a comunicação sobre a saída.

Já em nota enviada ao Acessa, Sara confirmou a saída e destacou alguns motivos, veja abaixo:

"1. A falta de acessibilidade.

Desde o primeiro momento a Sara sofreu com a falta de acessibilidade que no fim se tornou um descaso com sua condição. Ela sempre defendeu que a surdez não a diminui em nada, pelo contrário é um catalizador que sempre a motivou a batalhar por condições igualitárias. Contudo, o cenário político muitas vezes é hostil, naturalmente desigual e no caso da Sara estes fatores se demonstraram a medida que não houve preocupação do partido em garantir que ela participasse das discussões como os demais candidatos, e não a acolheram da forma como exige o processo democrático, tendo em vista que em nenhum momento pensaram em ter um profissional de libras na equipe para auxiliá-los na comunicação com ela. Imagine estar em um lugar onde você não consegue se comunicar, não consegue falar, ser entendido, ou entender o que está acontecendo a sua volta?

2. Promessas não cumpridas

No início do processo de pré-candidatura foi prometido a Sara que ela teria uma verba que seria suficiente para sanar as despesas de campanha, o alegado foi que o recurso chegaria por ela ser mulher, preta e portadora de deficiência. Com isso ela montou, com muita dificuldade, uma equipe de 10 pessoas, incluindo Surdos e ouvintes para viabilizar os trabalhos, mas com o passar do tempo percebeu que a verba prometida não estava chegando, e ao procurar uma solução junto ao partido foi tratada com descaso pelos interlocutores que não apresentaram previsão, nem mesmo garantiram que ela receberia recurso. Contudo, Sara observou que outros candidatos estavam tocando suas campanhas, possuíam material e ela ainda não havia recebido nada, senão uma pequena quantidade de material casado, e todos sabemos que uma campanha política em Juiz de Fora a muito tempo não se faz somente com materiais impressos. E por perceber que a referida verba não chegaria, e que ficaria sem condições de arcar com os custos de sua equipe, Sara decidiu se retirar da disputa.

Aproximadamente oitenta por cento dos surdos do Brasil não sabem se expressar em Português, ou seja, do ponto de vista comum seriam analfabetos ou semi analfabetos por não saber ler e escrever na língua portuguesa, contudo a grande maioria se comunica em LIBRAS, por isso a Sara é um destaque, a primeira candidata Surda da história da cidade, mas que infelizmente por conta de fatores que extrapolam o controle dela está desistindo da campanha."

Desafios Imediatos

Com a saída de Sara, o PSDB precisa agora retirar dois candidatos homens da chapa ou encontrar uma substituta feminina. No entanto, os analistas apontam que encontrar uma nova candidata mulher pode ser um desafio quase impossível, especialmente considerando o prazo apertado e a dificuldade em encontrar alguém com o mesmo potencial de votos que Sara.

Dado o cenário atual, a remoção de candidatos da chapa não deve ser um problema tão grande quanto o desafio de garantir que a chapa permaneça competitiva. De acordo com fontes, já havia desconfiança significativa de que a chapa não conseguiria eleger nenhum candidato. Mesmo que todos os candidatos desempenhem excepcionalmente bem e recebam apoio financeiro substancial do partido, o ex-vereador Adriano Miranda, que já perdeu seu mandato por uma pequena margem em duas eleições consecutivas, continua sendo o único com alguma chance de sucesso. No entanto, Miranda também enfrenta dificuldades para atingir o mínimo necessário para a eleição.

Especialista avalia situação do PSDB como crítica

Segundo Edson Fonseca, coordenador de campanhas políticas, a chapa formada pelos partidos PSDB e Cidadania enfrenta um cenário desafiador para alcançar o quociente eleitoral. Fonseca avalia que a chapa está em séria dificuldade e pode não conseguir atingir o número necessário de votos, estimado em cerca de 12.300.

Fonseca explica que, para o partido ter uma chance real de garantir uma vaga na sobra, seriam necessários dois requisitos principais. Primeiro, o partido precisa obter 80% dos votos para lutar por uma vaga na sobra. Em termos práticos, isso se traduz em pelo menos 10.000 votos. Em segundo lugar, se o partido tentar a vaga na sobra, o candidato deverá alcançar um mínimo de 20% dos votos do quociente eleitoral, o que seria aproximadamente 2.400 votos.

Apesar de existirem possibilidades para o PSDB e Cidadania atingirem esses números, Fonseca expressa ceticismo quanto à capacidade do partido de alcançar o consciente eleitoral. Ele não vê candidatos com potencial suficiente para atingir o mínimo necessário para garantir uma vaga.

Em resumo, a situação do PSDB e Cidadania é preocupante, e o alcance dos objetivos eleitorais da chapa é incerto, principalmente devido às dificuldades previstas em alcançar os votos necessários e ao desempenho dos candidatos.

Perspectivas Futuras

Adriano Miranda, que agora precisa lidar com a debandada e tentar encontrar uma substituta feminina para Sara, tem uma tarefa monumental pela frente. Mesmo que consiga preencher a vaga de Sara, o novo candidato terá que trabalhar intensamente para recuperar os votos perdidos e alcançar a mesma quantidade que Sara, o que é considerado praticamente impossível por analistas.

Dado o estado atual das coisas, muitos já acreditam que a federação liderada pelo PSDB não conseguirá eleger nenhum vereador na próxima eleição. O cenário é desafiador e exigirá uma estratégia de emergência para que o partido possa reverter a situação e garantir uma posição competitiva.

A reportagem entrou em contato com Adriano Miranda, mas não obteve retorno até o fechamento da matéria.