Uma nova pesquisa divulgada nesta quinta-feira (5), aponta a atual prefeita Margarida Salomão (PT) na liderança com 45,8% das intenções de voto, seguida por Ione (Avante), com 15,8%, e Charlles Evangelista (PL), com 11,1%, tecnicamente empatados, dentro da margem de erro. A pesquisa MDA foi encomendada pela TV Integração.

A margem de erro é 3,4 pontos percentuais para mais ou para menos. A margem de confiança é de 95%.

Veja os números:

Margarida Salomão (PT): 45,8%



Ione (Avante): 15,8%



Charlles Evangelista (PL): 11,1%



Júlio Delgado (MDB): 8,4%



Isauro Calais (Republicanos): 2,5%



Victoria Mello (PSTU): 0,3%



Em branco/nulo/nenhum: 8%



Não sabem: 8,3%



A pesquisa ouviu 800 pessoas de 16 anos ou mais em Juiz de Fora, entre os dias 2 e 4 de setembro, e foi registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo MG-09949/2024.