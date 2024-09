Uma nova pesquisa eleitoral realizada em Juiz de Fora, revelou uma reviravolta no cenário político local. O estudo, conduzido entre 10 e 15 de setembro de 2024, apresenta um quadro diferente das últimas pesquisas para as eleições municipais, com a expectativa de um segundo turno entre os candidatos Júlio Delgado e Margarida Salomão.

O levantamento, realizado pela GMR Inteligência de Mercado, entrevistou 600 eleitores da cidade, com uma margem de erro estimada em 4,0 pontos percentuais e um nível de confiança de 95%. A amostra foi cuidadosamente selecionada utilizando um modelo de amostragem em conglomerados em dois estágios, garantindo uma representação equilibrada de diferentes sexos, faixas etárias, níveis de instrução e status econômico.

Atualmente, Margarida Salomão lidera com 41,7% das intenções de voto. No entanto, a pesquisa indica uma disputa acirrada para o segundo lugar, com Júlio Delgado registrando 15,2% das intenções de voto. Outros candidatos também apresentam números significativos: Charlles Evangelista e Ione empatam com 13,5% cada, enquanto Isauro Calais conta com 4,8% e Victoria Mello, com apenas 0,7%. O percentual de votos em branco, nulos ou nenhum é de 4,7%, e 6% dos eleitores ainda não sabem em quem votar.

A diferença entre Margarida Salomão e Júlio Delgado sugere que a eleição está longe de estar decidida, especialmente considerando o contexto de um possível segundo turno. A ampla vantagem da atual prefeita não garante sua vitória no primeiro turno, dada a competitividade dos outros candidatos e a quantidade significativa de eleitores indecisos.

A pesquisa indica que, embora Margarida esteja bem posicionada, a disputa permanece aberta e dinâmica. Júlio Delgado, apesar de estar em segundo lugar, ainda tem a possibilidade de conquistar novos votos e se consolidar como uma alternativa viável no segundo turno.

Metodologia

A pesquisa empregou um questionário estruturado e foi conduzida por uma equipe treinada de entrevistadores. A coleta de dados foi meticulosamente controlada, com fiscalização em aproximadamente 80% dos questionários para assegurar a precisão e a qualidade das respostas.





