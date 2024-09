Em uma nova pesquisa divulgada nesta terça-feira (17) pelo instituto DATATEMPO, a atual prefeita de Juiz de Fora Margarida Salomão (PT) teria a possibilidade de vencer no primeiro turno.

Conforme pesquisa, se a disputa avançasse para a segunda etapa e a votação fosse hoje, a atual chefe do Executivo municipal venceria os outros cinco postulantes ao cargo com percentuais que variam de 51,1% a 56,7% das intenções de voto. A margem de erro do levantamento é de 3,7 pontos percentuais para mais ou para menos.

Os cenários mostram que a disputa mais acirrada em um eventual segundo turno ocorreria entre Margarida e a deputada federal Ione Batista (Avante). Nesse caso, a petista registra 51,1% das intenções de voto, contra 29,1% da parlamentar.

No embate entre Margarida e o ex-deputado federal Charlles Evangelista (PL) – que ocupa, numericamente, a vice-liderança na disputa pela prefeitura – a atual chefe do Executivo conquista 53,9% da preferência do eleitorado. O candidato do Partido Liberal, por outro lado, alcança 26,9% das intenções de voto.

A DATATEMPO também mostra que Margarida Salomão venceria com folga a disputa com o ex-deputado federal Júlio Delgado (MDB), por 52,1% a 25,6%. No entanto, a maior vantagem da petista ocorreria em um confronto com a professora Victoria Mello Vic (PSTU): nesse caso, a atual mandatária teria 56,7% das intenções de voto, contra a menção de 16,3% do eleitorado para a oponente.

