A segunda pesquisa do MDA, contratada pela TV Integração, foi divulgada nesta quarta-feira (18). Conforme dados da pesquisa, Margarida Salomão (PT) está com 51,9% das intenções de voto, seguida por Charlles Evangelista (PL) com 14,1%, e Ione (Avante) com 10,7%, tecnicamente empatados.

Foram ouvidas 801 pessoas de 16 anos ou mais em Juiz de Fora, de 14 a 17 de setembro. A margem de erro é de três vírgula quatro (3,4) pontos percentuais para mais ou para menos. A margem de confiança é de 95%.

Veja os números:

Margarida Salomão (PT): 51,9% (eram 45,8% na pesquisa de 5/9)



Charlles Evangelista (PL): 14,1% (eram 11,1% na pesquisa de 5/9)



Ione (Avante): 10,7% (eram 15,8% na pesquisa de 5/9)



Júlio Delgado (MDB): 7,2% (eram 8,4% na pesquisa de 5/9)



Isauro Calais (Republicanos): 1,6% (eram 2,5% na pesquisa de 5/9)



Victoria Mello (PSTU): 0,1% (eram 0,3% na pesquisa de 5/9)



Em branco/nulo/nenhum: 6,2% (eram 8% na pesquisa de 5/9)



Não sabem: 8% (eram 8,3% na pesquisa de 5/9)

Pesquisa espontânea

O MDA também pesquisou a intenção de votos espontânea, em que os nomes dos candidatos não são apresentados. Veja os resultados:

Margarida Salomão (PT): 46,8% (eram 36,6% na pesquisa de 5/9)



Charlles Evangelista (PL): 9,5% (eram 6,6% na pesquisa de 5/9)



Ione (Avante): 6,0% (eram 7,6% na pesquisa de 5/9)



Júlio Delgado (MDB): 3,7% (eram 3,5% na pesquisa de 5/9)



Isauro Calais (Republicanos): 0,7% (eram 1,0% na pesquisa de 5/9)



Victoria Mello (PSTU): 0,1% (era 0% na pesquisa de 5/9)



Outros: 0,1% (era 0,4% na pesquisa de 5/9)



Em branco/nulo/nenhum: 6,9% (eram 6,8% na pesquisa de 5/9)

Não sabem: 26,1% (eram 37,5% na pesquisa de 5/9)

