O Portal Acessa.com dá início a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Santos Dumont nesta terça-feira (24). O Portal realizou perguntas aos candidatos relacionadas a mostra os projetos do candidato, Questões Gerais, Infraestrutura, Saúde, Educação, Segurança e Meio Ambiente.

As entrevistas são para permitir que os cidadãos conheçam melhor os planos e visões de cada candidato para o futuro da cidade. O objetivo é proporcionar um espaço de diálogo e transparência, ajudando os eleitores a tomarem decisões mais informadas nas próximas eleições.

O Portal ressalta que, embora tenha sido procurado diversas vezes, o único candidato que não retornou os questionamentos foi João da Ruralvet (PODE)".

Veja abaixo as propostas do candidato, Bebeto Faria (PSD):

Visão para a Cidade: Qual é a sua visão para Santos Dumont nos próximos quatro anos?



Nossa visão para Santos Dumont é torná-la uma cidade mais moderna, eficiente e humana, onde a qualidade de vida dos cidadãos será prioridade. Hoje temos uma Santos Dumont que anda lentamente para o seu desenvolvimento. Queremos um município que cresça economicamente mas acompanhando a velocidade dos tempos atuais, gerando empregos, qualificando sua mão de obra e oferecendo infraestrutura necessária, ao mesmo tempo em que mantém suas tradições e valores.

Vamos trabalhar para melhorar áreas como saúde, educação, segurança, transporte e sustentabilidade, sempre buscando soluções inovadoras, alinhadas às reais necessidades da população. Além disso, nossa visão é fazer de Santos Dumont um polo turístico e tecnológico, agregando valor em diferentes setores.



Prioridades: Quais serão suas três principais prioridades, caso seja eleito?

Não é possível elencar plataformas mais importantes para uma cidade. A cultura faz tanta falta quanto a educação, assim como deixar de investir em saúde traz prejuízos tanto quanto deixar de investir em infraestrutura. Dito isto, há algumas áreas nas quais devemos pensar com um cuidado maior devido às urgências que existem hoje em Santos Dumont.

São elas:

1. Saúde: Vamos trabalhar em cima de melhorias de infraestrutura e atendimentos dos postos de saúde para desafogar o Hospital de Misericórdia. Queremos dar maior conforto e qualidade ao recebimento de pacientes em nosso pronto socorro. Também vamos dar suporte, em parceria com o deputado Luiz Fernando, para a ampliação dos serviços de alta complexidade, como o centro de tratamento

oncológico, e garantir o acesso a medicamentos e exames.



2. Emprego e Economia: Queremos resgatar o espírito de incentivo à formação profissional de jovens e adultos, como fizemos na minha primeira gestão, com o Pronatec. Vamos fortalecer o Distrito Industrial, incentivar empresas de tecnologia a se instalarem na cidade, ocupando parques industriais verticais e promover o turismo de eventos e natural para gerar mais renda e oportunidades.

3. Infraestrutura e Transporte: Vamos fazer o maior esforço possível para executar o projeto de contorno ferroviário, tirando o trem da cidade e criando nova via perimetral. Vamos melhorar o fluxo do trânsito, implementar a Tarifa Zero no transporte público. Essa medida visa favorecer as pessoas economicamente, dando mobilidade maior ao cidadão, além da possibilidade de desafogar o trânsito, evitando o excesso de carros.



Transporte: Quais são seus planos para melhorar o transporte público na cidade?

O nosso primeiro projeto de campanha divulgado a respeito foi o projeto Tarifa Zero, a exemplo de outras cidades do Brasil que já implementaram o transporte de ônibus gratuito para toda a população. O atual prefeito resolveu se promover em cima da nossa proposta e disse que vai trazer o ônibus gratuito para a cidade. Mas isso é prova de que eu sei o que estou propondo enquanto candidato a prefeito.

Temos o sonho, iniciado na minha primeira gestão (2013-17) do contorno ferroviário, um desvio da passagem do trem que facilitaria o trânsito na cidade como um todo. Durante a minha gestão conseguimos que o projeto de viabilidade, que teve um custo R$ 4 milhões, fosse realizado junto à MRS com a liberação do DNIT. Esse trâmite foi possível pelo apoio do Deputado Federal Luiz Fernando. Encaminhamos o projeto pronto para o sucessor do meu mandato, que nada fez a respeito. Mas vamos retomar essa ideia para desafogar o fluxo de carros e pedestres no Centro.

Queremos incentivar o uso do transporte público, reduzindo o número de veículos no centro e melhorando o trânsito. Hoje, temos um carro a cada dois habitantes de Santos Dumont, e isso se torna inviável ao longo do tempo. Também além de planejar um estudo sério para o ordenamento do trânsito.

Urbanização: Como você pretende lidar com a manutenção e o desenvolvimento das áreas urbanas?



Vamos lançar o programa "Nossa cidade, nossa casa" e iniciar a revitalização de áreas importantes, como o calçadão da rua Antônio Ladeira, tornando-o mais moderno e atrativo para a população e os comerciantes. Isso vai viabilizar também outras possibilidades para o turismo local. Também daremos atenção especial à limpeza urbana, com a coleta de lixo sendo readequada para evitar transtornos no centro da cidade.

A manutenção de praças, áreas de lazer e vias será constante, com a criação de uma equipe focada em manter esses espaços. E claro, trabalharemos em projetos estruturais, como disse, a retirada da linha férrea do centro, criando novas rotas para o desenvolvimento da cidade.



Saúde: Que medidas você tomaria para melhorar o sistema de saúde municipal?

Vamos garantir que a saúde primária ganhe cada vez mais força. Ampliar e qualificar estrutura e equipes dos postos de saúde, garantindo que estejam bem equipados, com médicos e medicamentos disponíveis. Assim, com um atendimento bem prestado em várias regiões da cidade, vamos trabalhar para garantir mais qualidade ao atendimento no nosso hospital e, principalmente, no pronto-socorro, que é onde as pessoas chegam em situações críticas.

Vamos trabalhar em prol da ampliação do Hospital de Misericórdia, com a criação de uma ala de alta complexidade, incluindo o primeiro centro oncológico da cidade. Esse é mais um projeto que é necessário para a cidade e que terá o apoio do meu irmão, o deputado Luiz Fernando. A judicialização da saúde será minimizada com um sistema de compra ágil de medicação, evitando que falte suprimentos essenciais e que o cidadão precise recorrer à justiça para conseguir atendimento básico.

Educação: Quais são suas propostas para fortalecer a educação nas escolas da cidade?



Vamos investir na infraestrutura das escolas, garantindo que todas tenham condições adequadas para receber os alunos. A valorização dos professores também é uma prioridade, através de programas de capacitação e melhores condições de trabalho.

Queremos modernizar o ensino com a inclusão de novas tecnologias, preparando os alunos para os desafios do futuro, além de fortalecer parcerias com instituições de ensino superior para ampliar as oportunidades de qualificação profissional.

Algumas ações que fiz na minha primeira gestão, vou retomar, como a distribuição de kits com mochila, caderno, lápis, material didático. Quero ampliar o café da manhã nas escolas, não só para as crianças em vulnerabilidade.

Quero zerar a fila das creches que, hoje, está com um número de 100 crianças por ano, mas que é possível chegar a zero com um bom trabalho. Outra proposta que queremos fazer é um estudo de impacto de viabilidade é o do ensino de tempo integral, para trazer atividade de contraturno como atividades culturais, esportivas e de desenvolvimento intelectual.

Segurança Pública: Quais iniciativas você planeja implementar para aumentar a segurança em Santos Dumont?



Vamos seguir o exemplo de cidades como Juiz de Fora e expandir a instalação de câmeras de segurança em todas as entradas da cidade e nos acessos aos bairros. Iniciamos isso na minha primeira gestão, em parceria com a Polícia Militar e queremos ampliar cada vez mais, incluindo os bairros. Além disso, o projeto Caminho do Bem será ampliado, melhorando a iluminação pública em pontos críticos da cidade, o que vai

aumentar a segurança e reduzir a criminalidade.

Outra medida será o reforço nas parcerias com a Polícia Militar para aumentar o efetivo e a presença nas ruas.

Sustentabilidade: Que ações você pretende desenvolver para promover a sustentabilidade e a preservação ambiental na cidade?

Vamos implantar a coleta seletiva inicialmente no centro da cidade, em parceria com a associação de catadores, e expandir gradualmente para todos os bairros. Também daremos atenção à preservação dos rios e córregos, com limpeza periódica e estudos para a criação de bolsões para evitar enchentes.

O incentivo ao uso de energias renováveis e à educação ambiental nas escolas será uma prioridade, além de um projeto voltado para a criação de áreas verdes e de lazer, que também podem contribuir para a melhoria da qualidade de vida e da saúde da população.