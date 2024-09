Nos últimos dias, a utilização da imagem e do áudio do Arcebispo Metropolitano, Dom Gil Antônio Moreira, por Charlles Evangelista (PL), candidato à Prefeitura de Juiz de Fora, gerou controvérsia. O material foi veiculado durante a propaganda eleitoral gratuita, abordando temas como a defesa da vida e a contrariedade à legalização do aborto.

Em resposta, a Arquidiocese de Juiz de Fora divulgou uma nota enfatizando que Dom Gil não participa de campanhas eleitorais e pedindo aos candidatos que evitem usar sua imagem e mensagens em contextos políticos. O documento reforça a posição da Igreja e da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) de que o clero não deve se envolver em processos eleitorais, cabendo aos leigos ocupar esses espaços.

A nota destaca que a Igreja Católica, embora se mantenha apartidária, incentiva seus fiéis a concorrerem a cargos eletivos, sempre defendendo princípios morais e éticos. O Arcebispo, na conclusão da mensagem, abençoa todos os candidatos e pede que aqueles eleitos governem com justiça e em busca do bem comum.

O Acessa procurou o candidato Charlles , que em nota, destacou que, retirou o vídeo do ar. Veja a nota abaixo:

"A campanha de Charlles Evangelista, candidato a prefeito de Juiz de Fora, informa que, a pedido de Dom Gil, grande liderança religiosa da nossa cidade, que estamos retirando do ar nosso posicionamento a respeito do tema aborto.

Dom Gil nos solicitou a remoção do vídeo, onde manifestou que prefere manter a neutralidade política, evitando envolvimento em campanhas eleitorais. Ele expressou também preocupação de que outros candidatos, que não compartilham das bandeiras que defendemos, pudessem utilizar sua imagem de maneira indevida.

Gostaríamos de esclarecer que, ao incluir o vídeo em nossas propagandas, não cometemos qualquer tipo de ilegalidade, já que o conteúdo se tornou de domínio público ao ser publicado no YouTube e outros canais de comunicação. No entanto, em respeito à vontade de Dom Gil e a admiração e estima que temos por ele, decidimos prontamente atender ao seu pedido e remover.

Reafirmamos que os valores que foram expostos no vídeo, e que também são apoiados por Dom Gil e outras lideranças permanecem inalterados. SOMOS CONTRA O ABORTO E A FAVOR DA VIDA DESDE A SUA CONCEPÇÃO.

Respeitamos a vontade dele e continuaremos nossa caminhada com o compromisso de defender a vida, a família e os valores cristãos, sempre ao lado da população que acredita em um futuro melhor para Juiz de Fora".