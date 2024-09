O Portal Acessa.com iniciou uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Santos Dumont na terça-feira (24). O Portal realizou perguntas aos candidatos relacionadas a mostra os projetos do candidato, "Questões Gerais, Infraestrutura, Saúde, Educação, Segurança e Meio Ambiente".

As entrevistas são para permitir que os cidadãos conheçam melhor os planos e visões de cada candidato para o futuro da cidade. O objetivo é proporcionar um espaço de diálogo e transparência, ajudando os eleitores a tomarem decisões mais informadas nas próximas eleições.

O Portal ressalta que, embora tenha sido procurado diversas vezes, o único candidato que não retornou os questionamentos foi João da Ruralvet (PODE)".

Veja abaixo as propostas do candidato, Francisco Cláudio (NOVO)

Visão para a Cidade: Qual é a sua visão para Santos Dumont nos próximos quatro anos?

O eleitor desperto e consciente elegendo candidatos responsáveis e atuantes sem rabo preso com a VELHA POLÍTICA nem com os clãs que dominam a cidade há mais de 30 anos, o futuro da cidade será o melhor possível, pois, temos potênciais natos (Cachoeiras; Represa Ponte Preta; Patrono da Aviação; Santuário São Miguel; etc) e uma localização geográfica privilegiada, e ainda com várias vias vicinais que interligam regiões e cidades circunvizinhas.

Temos um povo trabalhador e com vontade prosperar, basta o Poder Público aproveitar conscientemente esses potenciais e não atrapalhar.

Prioridades: Quais serão suas três principais prioridades, caso seja eleito?

SAÚDE : pela descentralização e otimização de serviços primários e básico mais capacitação humana profissional para prestação de bons serviços com dignidade da pessoa humana.

ECONOMIA : Geração de Trabalho, de Renda e de Empregos/Serviços, através políticas públicas e iniciativas individuais/comerciais cujo Poder Público Municipal (Prefeitura e Câmara) lbusquem e priorizem a Liberdade com Responsabilidade oportunizando incentivos fiscais e tributários por Lei, a Desburocratização de Bens e Serviços e facilitação e promoção de parcerias e cooperação com Estado e União quanto à atração de empreendedores (fábricas, indústrias e grupos econômicos) aproveitando a localização privilegiada de nossa cidade (220 km capital do Estado e da capital de outro Estado mais atravessada por uma das mais importantes BR do País).

TURISMO : aproveitar, incentivar e viabilizar tanto políticas públicas como parcerias público-privadas (subsídios e depois impostos regressivos) para interligar os Potenciais Natos com Prestação de Serviços particulares aos Serviços e Bens Públicos como fomento de todas as áreas da economia local (setores primário, secundário e terciário mais Serviços Públicos) cujo funcionamento desde um hotel/pousada pode ser parceiro, por exemplo , da reestruturação e funcionamento do Tangará (cessão parceria/AVE/CDL/associados comerciários com uso eventual por diárias de turistas em Alta Temporada).

Infraestrutura e Transporte: Quais são seus planos para melhorar o transporte público na cidade?

Estudo técnico e de engenharia de trânsito quanto às localidades necessitadas, vias, horários de pico e número de usuários bem como faixa etária, para incentivar a concorrência em licitações e tipos de transportes, sem exclusividade de empresas ou grupos.



Urbanização: Como você pretende lidar com a manutenção e o desenvolvimento das áreas urbanas?

Igualmente ao programado para o Transporte Municipal, também realizar um prévio estudo técnico e de engenharia de trânsito quanto às vias, quantidade e tipo de veículos, os horários de pico e número de usuários e cotização de vagas, dentre outras iniciativas previstas em nosso Plano de Governo como busca de vias alternativas além de uma melhoria ou adequação do Plano Diretor da cidade.

Saúde: Que medidas você tomaria para melhorar o sistema de saúde municipal?

Conforme falado anteriormente e consta de nosso Plano de Governo registrado no TSE, a descentralização e otimização de serviços primários e básicos mais capacitação humana profissional para prestação de bons serviços com dignidade da pessoa humana, e incentivo bem como capacitação de pessoal visando a Prevenção de Doenças e Endemais com garantia de pagamento dos Repasses Estaduais e Federais quanto às Políticas Públicas próprias Estaduais e Federais.

Educação: Quais são suas propostas para fortalecer a educação nas escolas da cidade?

Como realizei desde 2019 a 2023 enquanto integrante voluntário (sem salário) aprovado em processo seletivo do Programa Representa Minas mais pela Interlocução com a SEGOV/MG, procurei e priorizarei fortalecer em Bens, Serviços e Equipamentos as escolas municipais mais a qualidade e excelência pelo investimentos humano na capacitação de professores, supervisores e diretores bem como quanto aos servidores da Educação (convênios e parcerias de pós, mestrado e doutorado, além de graduação/especialização de servidores em geral).

Segurança

Segurança Pública: Quais iniciativas você planeja implementar para aumentar a segurança em Santos Dumont?

Ostensividade pela parceria e convênios Guarda Municipal, Bombeiros e o Policiamento Militar e Civil, bem como investimentos maiores em capacitação e tecnólogos daqueles grupos citados acima em parceria.

Meio Ambiente

Sustentabilidade: Que ações você pretende desenvolver para promover a sustentabilidade e a preservação ambiental na cidade?

Criação ou aplicação de políticas públicas para fomento e incentivo fiscal de uso de bens, produtos e matérias-primas naturais e biodegradáveis, mais reflorestamento e incentivo arborização de logradouros, praças, bairros e centro da cidade.

Incentivos fiscais por concessão ou regressão tributária, por Lei, para grupos, economias familiar, empresas, fábricas e indústria que priorizem materias-primas naturais ou biodegradáveis e que facilitem ou mesmo por conta própria promovam ou priorizar Reciclar, Reutilizar e Remanejar, além de plantio de árvores, etc.