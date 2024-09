O Portal Acessa.com iniciou uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Santos Dumont na terça-feira (24). O Portal realizou perguntas aos candidatos relacionadas a mostra os projetos do candidato, "Questões Gerais, Infraestrutura, Saúde, Educação, Segurança e Meio Ambiente".

As entrevistas são para permitir que os cidadãos conheçam melhor os planos e visões de cada candidato para o futuro da cidade. O objetivo é proporcionar um espaço de diálogo e transparência, ajudando os eleitores a tomarem decisões mais informadas nas próximas eleições.

O Portal ressalta que, embora tenha sido procurado diversas vezes, o único candidato que não retornou os questionamentos foi João da Ruralvet (PODE)".

Veja abaixo as propostas do candidato, Sandro Vilela (PL).

Qual é a sua visão para Santos Dumont nos próximos quatro anos?



Nossa região (zona da mata) é a segunda mais pobre do Estado e a mais carente no que respeita ao Turismo, Esporte, Cultura e Lazer.

Nos próximos quatro anos, Santos Dumont dará um salto em relação ao desenvolvimento.

Mediante a modernização da máquina pública, e, a valorização de capacitação dos servidores municipais, os serviços públicos serão prestados com mais rapidez, eficiência, economia de transparência. Com a melhoria das estradas, acesso a saúde, água, telefonia e internet nas zonas rurais, implementaremos finalmente, o turismo rural, incentivando todos os produtores locais e valorizando nossas belezas naturais (turismo ecológico).

Aumentaremos a velocidade comercial e a receita municipal, através da implantação do Primeiro Plano de Desenvolvido da Cidade, o qual passa também, pela aplicação do nosso Plano de Metas de Turismo, Esporte, Cultura e Lazer, fortalecendo o comércio local, incentivo a abertura de outras empresas e aumentando a oferta de emprego.

Transformar elevando o nosso Hospital para a categoria de atendimento de “Alta Complexidade”, melhorando o atendimento à saúde, e, fortalecer o atendimento à atenção primária.

Reforma das escolas, fornecendo aos educandários melhores condições de funcionamento (merenda de qualidade, materiais didáticos etc.), além de incentivar e valorizar todos os professores e funcionários da área de educação.

Nossa Faculdade voltará a ser uma referência na região, com o apoio do Poder Público e fornecimento de bolsas de estudos para pessoas carentes. Nossa indústria de laticínios voltará a ser uma das maiores e mais importantes do país.

Prioridades: Quais serão suas três principais prioridades, caso seja eleito?

Infraestrutura Urbana: Investir na melhoria das estradas (principalmente as rurais), transporte público, saneamento básico e serviços essenciais. Uma infraestrutura adequada facilita a mobilidade, reduz congestionamentos e melhora o acesso a serviços de saúde e educação.

Saúde e Educação: Priorizar o fortalecimento dos serviços de saúde e educação. Isso inclui garantir continuar com a parceria e incentivo financeiro ao Hospital, e, fortalecer o atendimento primário da saúde, aumentando o número de consultas médicas e contratando mais profissionais da saúde, retornar com o fornecimento de medicamento e com a realização de exames de menor complexidade nos postos de saúde, além de escolas de qualidade. Programas de saúde preventiva e educação continuada são nossas metas prioritárias para o desenvolvimento humano e social.

Instituição do Primeiro Plano de desenvolvimento da cidade de Santos Dumont: Nosso Plano de Desenvolvimento visa aumentar a receita do Município, fortalecer o comércio local e atrair pequenas empresas para cidade. Para isso, compreendendo nossa vocação natural, implementaremos uma verdade Indústria do Turismo, do Esporte, da Cultura e do Lazer, através de nosso plano de metas desenvolvimento por amigos e com o apoio e orientação do ex-secretário de turismo de Porto Seguro-BA.

Infraestrutura

Transporte: Quais são seus planos para melhorar o transporte público na cidade?



1- Ampliação da Rede de Transporte: Expandir e diversificar as rotas de ônibus, que atendam a todas as áreas da cidade, especialmente regiões periféricas.

2- Modernização da Frota: Estimular através de políticas públicas e fiscais a aquisição de veículos novos e mais ecológicos, como ônibus elétricos ou híbridos, para reduzir a poluição e melhorar o conforto dos passageiros.

Integração de Modais: Criação de um sistema integrado que permita a fácil transferência entre diferentes meios de transporte (ônibus, automóveis, motocicletas, bicicletas), facilitando o deslocamento dos usuários.

3- Tecnologia e Informação: Implementação de aplicativos e painéis eletrônicos que fornecerão informações em tempo real sobre horários, itinerários e atrasos, aumentando a transparência e a eficiência.

4- Melhorias na Infraestrutura: Construir e manter terminais, paradas e estações específicas, que priorizam o transporte público e reduzam os congestionamentos.

5- Acessibilidade: Garantir que todos os veículos e pontos de embarque e desembarque sejam acessíveis a pessoas com deficiência, proporcionando um transporte inclusivo.

6- Campanhas de Incentivo: Promover campanhas que incentivem o uso do transporte público, como tarifas reduzidas ou gratuitas.

7- Planejamento Urbano: Integração do planejamento do transporte público com o desenvolvimento urbano, criando áreas de maior densidade populacional próximas aos pontos de embarque e desembarque de passageiros.

Urbanização: Como você pretende lidar com a manutenção e o desenvolvimento das áreas urbanas?

A manutenção das áreas urbanas será realizada em parceria com as Associações de Moradores e sua respectiva Federação. Todos os bairros e distritos terão, pela primeira vez na história de Santos Dumont, pessoal para fazer as pequenas manutenção diárias necessárias, como limpeza dos logradouros, pequenas capinas etc.

Nós forneceremos todo o material necessário, com equipamentos e lixeiras públicas, para que, juntamente com o apoio e participação da comunidade, nossa TODA nossa cidade se mantenha, limpa, organiza e bonita.

Saúde: Que medidas você tomaria para melhorar o sistema de saúde municipal?

1- Hospital de Misericórdia: Continuar e ampliar a parceria e incentivo financeiro ao Hospital, e, fortalecer o atendimento primário da saúde, aumentando o número de consultas médicas e contratando mais profissionais da saúde, retornar com o fornecimento de medicamento e com a realização de exames de menor complexidade nos postos de saúde, além de escolas de qualidade. Programas de saúde preventiva e educação continuada são nossas metas prioritárias para o desenvolvimento humano e social.

2- Ampliação da Rede de Unidades de Saúde: Investir na construção e reforma de postos de saúde, hospitais e clínicas, garantindo que sejam distribuídos de forma equitativa em toda a cidade.

3- Contratação e Capacitação de Profissionais: Reforçar uma equipe de saúde com a contratação de médicos, enfermeiros e outros profissionais, além de promover treinamentos e capacitações contínuas.

4- Implementação de Tecnologia em Saúde: Adoção de sistemas eletrônicos para agendamento de consultas, prontuários digitais e telemedicina, facilitando o acesso e melhorando a eficiência do atendimento.

5- Programas de Saúde Preventiva: Criação de campanhas de vacinação, rastreamento de doenças e promoção de hábitos saudáveis, proporcionando prevenção e detecção precoce de doenças.

6- Acesso a Medicamentos: Garantir o fornecimento de medicamentos essenciais em unidades de saúde e farmácias públicas, além de facilitar o acesso a tratamentos.

7- Melhorias na Infraestrutura: Investimento em equipamentos e tecnologia nas unidades de saúde, garantindo que estes estejam equipados para atender a população.

8- Feedback da População: Criação de canais para que os cidadãos possam avaliar os serviços de saúde e sugerir melhorias, promovendo a participação da comunidade na gestão da saúde.

9- Parcerias com o Setor Privado: Estabelecer parcerias com instituições privadas para ampliar os serviços de saúde disponíveis, como exames e especialidades.

Educação: Quais são suas propostas para fortalecer a educação nas escolas da cidade?

1- Melhoria da Infraestrutura Escolar: Investir na reforma e construção de escolas, garantindo ambientes adequados, seguros e acessíveis para todos os alunos.

2- de Professores: Promover programas de formação continuada para educadores, abordando novas metodologias de ensino, tecnologia e inclusão, para melhorar a qualidade do ensino.

3- Realização de concurso público: Realizar o concurso público de provas e títulos e garantir contratações de forma transparente, dando oportunidade legítima a todos, de forma igual e justa de participarem.

4- Atualização do Currículo: Revisar e atualizar o currículo escolar para incluir conteúdos relevantes, como educação financeira, tecnologia, sustentabilidade e habilidades socioemocionais.

5- Apoio Psicossocial: Implementar programas de apoio psicológico e social nas escolas, garantindo que todos os alunos e também nossos professores e servidores tenham acesso ao acompanhamento emocional e social.

6- Faculdade de Santos Dumont: Nossa Faculdade voltará a ser uma referência na região, com o apoio do Poder Público e fornecimento de bolsas de estudos para pessoas carentes.

Segurança Pública: Quais iniciativas você planeja implementar para aumentar a segurança em Santos Dumont?



1- Criação do Sistema Único de Segurança com base na Lei Federal n. 13.675/2018: Nós temos um plano sólido para a segurança pública de Santos Dumont. Não é algo improvisado e nem amadorismo, não. É uma parceria forte com o Estado de Minas Gerais, seguindo diretrizes claras e eficazes, como a Lei Federal nº 13.675, que define ações coordenadas para proteger nossa cidade.

2- Elaboração do Plano Municipal de Segurança e Direitos Humanos: que não só combata o crime de forma inteligente e estratégica, mas também garanta que tenham seus direitos respeitados.

A Prefeitura participará conjuntamente com a Polícia Militar e Polícia Civil, de planos e estratégias para o combate do crime e violência na cidade.



3- Instalação de Câmeras de Vigilância: Implementar um sistema de monitoramento por câmeras em pontos estratégicos da cidade, como praças, ruas movimentadas e entradas de bairros, para coibir a criminalidade.

4- Criação da Guarda Municipal: A criação da guarda municipal contribuirá significamente para a diminuição da criminalidade e violência na cidade, dentre as diversas áreas de atuação da Guarda Municipal. O candidato destacou os pontos, mas para dar visibilidade igual para todos, essa matéria também passou por edição, como dos outros candidatos.



Sustentabilidade: Que ações você pretende desenvolver para promover a sustentabilidade e a preservação ambiental na cidade?

1- Projeto Voo Sustentável: Apoio ao projeto local desenvolvimento por uma organização sem fins lucrativos em nossa cidade. Que visa, dentre outras ações uma coleta seletiva (coleta verde), com o aproveitamento dos materiais recicláveis, além de uma coleta de lixo urbano muito mais eficiente e econômica.

2- Educação Ambiental: Implementar programas nas escolas e na comunidade que promovam a conscientização sobre a importância da preservação ambiental e práticas sustentáveis.

3- Coleta Seletiva de Lixo: Estabelecer um sistema de coleta seletivo eficiente, incentivando a reciclagem e a redução de resíduos, com pontos de coleta bem sinalizados e acessíveis.

4- Áreas Verdes e Parques: Criação e manter áreas verdes, parques e jardins urbanos, que não apenas embelezam a cidade, mas também ajudam a melhorar a qualidade do ar e proporcionam espaços de lazer.

5- Incentivo ao Transporte Sustentável: Promover o uso de transporte público, ciclovias e caminhadas, além de incentivo ao uso de veículos elétricos, com instalação de pontos de recarga.

5- Eficiência Energética: Implementar medidas de eficiência energética em prédios públicos e promover campanhas para que a população adote práticas que reduzam o consumo de energia.