O Portal Acessa.com iniciou uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Santos Dumont na terça-feira (24). O Portal realizou perguntas aos candidatos relacionadas a mostra os projetos do candidato, "Questões Gerais, Infraestrutura, Saúde, Educação, Segurança e Meio Ambiente".

As entrevistas são para permitir que os cidadãos conheçam melhor os planos e visões de cada candidato para o futuro da cidade. O objetivo é proporcionar um espaço de diálogo e transparência, ajudando os eleitores a tomarem decisões mais informadas nas próximas eleições.

O Acessa ressalta que, embora tenha sido procurado diversas vezes, o único candidato que não retornou os questionamentos foi João da Ruralvet (PODE)".

Veja abaixo as propostas do candidato, Professor Evandro (PT)

Questões Gerais

Visão para a Cidade: Qual é a sua visão para Santos Dumont nos próximos quatro anos?

Prioridades: Quais serão suas três principais prioridades, caso seja eleito?

Vamos governar com democracia, honestidade, participação e controle social. Em nosso governo a população terá voz e poderá participar do planejamento e da fiscalização, com transparência absoluta em todas as ações do governo, principalmente no que diz respeito à gestão dos recursos públicos. Durante os anos de 2005 a 2012, em parceria com o governo do presidente Lula, a cidade recebeu inúmeras obras e benfeitorias, em todas as áreas da administração, agora, com a volta de Lula à presidência da República, iremos reeditar as bem-sucedidas parcerias para fazer com que Santos Dumont volte a crescer e se torne uma cidade melhor para todos.

Nossas três prioridades são: melhorar o atendimento na área da saúde, ampliando as áreas de cobertura do Programa Saúde da Família, a oferta de consultas e exames especializados e a lista de medicamentos que são oferecidos à população; geração de emprego e renda - vamos elaborar um plano de desenvolvimento econômico para identificar nossos potenciais de crescimento para gerar empregos e renda no município, instituir ações para estimular a economia criativa e solidária, e incentivar a produção agropecuária do município; na área da educação iremos melhorar as instalações físicas das escolas municipais, ampliar a oferta de vagas para creches, para educação infantil e para educação em tempo integral, melhorar a qualidade da merenda, oferecer um lanche matinal e ampliar e dar segurança às rotas do transporte escolar para estudantes e professores.

Infraestrutura

Transporte: Quais são seus planos para melhorar o transporte público na cidade?

Urbanização: Como você pretende lidar com a manutenção e o desenvolvimento das áreas urbanas?

Vamos cobrar da empresa responsável pelo transporte coletivo urbano providências relativas ao cumprimento dos horários já estabelecidos e vamos propor a criação de novas linhas nos locais não atendidos, bem como propor novas rotas e horários conforme a demanda da população, juntamente com o conselho de usuários, iremos fiscalizar as planilhas de custo e o preço das passagens.

Vamos cumprir as diretrizes do plano diretor (elaborado durante meu último mandato), melhorar a mobilidade de veículos e pedestres e propor melhorias no trânsito, iremos realizar obras conforme as prioridades definidas pela população através de consultas e reuniões nos bairros e distritos.

Saúde e Educação

Saúde: Que medidas você tomaria para melhorar o sistema de saúde municipal?

Educação: Quais são suas propostas para fortalecer a educação nas escolas da cidade?

Na saúde, iremos fortalecer e ampliar o Programa Saúde da Família (PSF), ampliar o atendimento de consultas especializadas, exames clínicos, cirurgias eletivas e a oferta de medicamentos que são distribuídos para a população, e melhorar a parceria com o Hospital de Misericórdia.

Na educação, vamos instituir autonomia financeira e fortalecer a gestão democrática, melhorar as instalações físicas das escolas municipais, valorizar e melhorar as condições de trabalho dos profissionais da rede de educação, ampliar a oferta de vagas para as creches, para a educação infantil e para a educação fundamental em tempo integral, garantir uma alimentação escolar de boa qualidade para todos os alunos, oferecer um lanche matinal, melhorar e ampliar a qualidade e a segurança do transporte escolar para alunos e professores, realizar concurso público para preenchimento dos cargos vagos e propor parceria com o Instituto Federal para a criação e a oferta à população de cursos profissionalizantes mediante demanda do mercado de trabalho.

Segurança

Segurança Pública: Quais iniciativas você planeja implementar para aumentar a segurança em Santos Dumont?

Vamos ampliar o número de câmaras do sistema de vigilância na cidade para melhorar e promover uma maior segurança da nossa população e do comércio, iremos propor a criação do gabinete integrado de segurança pública com a participação dos poderes executivo, legislativo, judiciário e dos comandos das polícias Militar e Civil com o objetivo de discutir e propor ações de segurança pública e combate à violência, melhorar e ampliar a iluminação pública por toda a cidade, em especial nos finais de ruas e em áreas indicadas pela população e Polícia Militar.

Meio Ambiente

Sustentabilidade: Que ações você pretende desenvolver para promover a sustentabilidade e a preservação ambiental na cidade?

Resposta: tornar uma cidade sustentável é equilibrar o seu crescimento econômico com a preservação ambiental e o bem-estar da população. Nesse sentido, iremos estabelecer um diálogo com a população sobre temas relevantes de planejamento urbano e definir regras claras de respeito ao meio ambiente, educação ambiental, coleta seletiva e destinação consciente dos resíduos sólidos, habitação e transporte, com o objetivo de cuidar do meio ambiente e das pessoas, propiciando o desenvolvimento sustentável da cidade.

Vamos criar o departamento de planejamento urbano e meio ambiente, fortalecer e trabalhar em parceria com o Conselho Municipal de Desenvolvimento do Meio Ambiente (Comdema), elaborar o plano municipal de gestão e tratamento de resíduos sólidos, garantir o acesso a água potável e ao esgotamento sanitário a toda população, realizar campanhas permanentes de educação ambiental e destinação correta do lixo, apoiar o trabalho dos catadores e estabelecer parceria com a associação de catadores de materiais recicláveis e criar estrutura para implantar gradativamente o sistema de coleta seletiva.