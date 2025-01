A prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão, anunciou a nomeação de três ex-vereadores para cargos na administração municipal. As nomeações foram pulicadas no Atos do Governo desta quinta-feira (23). Os nomeados são Carlos Alberto Bejani Júnior, José Soter de Figueiredo Neto e Jucélio Aparecido José Maria. Os salários para esses cargos variam entre R$ 7.434,14 e R$ 10.083,24.

Além dos ex-vereadores, a gestão nomeou também 44 assessores para funções diversas dentro do governo municipal.

As nomeações acontecem em meio a um processo de reformulação da equipe de trabalho da Prefeitura, com foco em diferentes áreas da administração pública.

A expectativa é de que os nomeados assumam funções estratégicas dentro da gestão, com a responsabilidade de contribuir para a implementação de políticas públicas e o avanço de projetos em diversas áreas. No entanto, ainda não foram divulgados os locais de trabalho dos ex-vereadores.

