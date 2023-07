Barbie vive em um mundo perfeito onde todas as pessoas são felizes, parafraseando Renato

Russo, até começar a ter pensamentos estranhos sobre a morte, resultando em uma crise de

identidade que a levará à necessidade de encarar o mundo real para tentar se descobrir.

Quando anunciado um ‘live-action’, da boneca mais famosa do mundo, todas as atenções se

voltaram para essa produção, desde a escolha do elenco, até ao enredo em que se construiria a

narrativa. Agora, com seu lançamento oficial nos cinemas, é necessária uma indagação: Será que

Barbie alcança todas as expectativas criadas pelo público, ou é apenas um filme purpurinado

que se vende como produto indispensável?



A princípio, é preciso esclarecer que não restam dúvidas de que o cinema acaba de ganhar mais

um marco temporal (Antes de Barbie/Depois de Barbie). E ‘AB/DB” se estabelece logo no início

do longa, ao reinventar a cena antológica de um clássico do cinema, o filme 2001: Odisseia no

espaço.



Como elemento estratégico, o longa se utilizou da divulgação fragmentada e aleatória,

ocultando o cerne de seu enredo para revela-lo somente àqueles que se dispuserem a estar

numa sala de cinema. E essa tática de marketing foi, além de inteligente, perspicaz, uma vez que

a trama abordada no filme, é necessária, importante e reflexiva que, se tivesse sido apresentada

ao público, fatalmente tornaria a experiência de assisti-lo menos surpreendente.



Com uma mensagem necessária sobre patriarcado, Barbie estabelece uma narrativa lúdica, para

abordar assuntos sérios de forma abrangente e clara, sob um aspecto imaginativo.

Metaforizando vários elementos, o desenvolvimento da história procura fazer alusão da

realidade sob uma perspectiva de mundos distintos, onde a ideia de sociedade perfeita se aplica

a um universo fictício, em completa dissonância com a realidade.



E a partir do conflito existencial da boneca, a trama cria uma alegoria para refletir a desigualdade

de gênero, enveredando em um terreno sensível, mas que precisa ser visitado para que haja

debates e se chegue a um consenso de resolução.



Contudo, ao tentar abordar os temas jocosamente, o roteiro é tomado por excessos de piadas

que criam uma atmosfera parcialmente desajustada, uma vez que a tentativa de encaixar a

fantasia como referência, nem sempre funciona. Antes, em muitas situações, a mensagem se

torna repetitiva, ainda que com apresentadas sob óticas diversas, confusa em alguns arquétipos

e inconsistentes no desenvolvimento de alguns personagens.



Não só isso, a narrativa acaba criando um arcabouço que se divide, fazendo parecer que estamos

acompanhando duas histórias distintas quando se fala na trajetória dos personagens, onde uma

delas, ganha um tom que ameaça o enredo precípuo, causando menos impacto do que deveria

e merecia em seu desfecho.



Ainda assim, os acertos de sua construção conseguem retomar a trajetória da trama, permitindo

que sua mensagem não se perca ou seja esquecida, além de nos deliciar com momentos

engraçados e tocantes, resultando em um filme divertido, desconstruído, emocionante e

memorável.

Barbie, é um filme extremamente hilário, sagaz, poético, lúdico, que, mesmo pecando pelo

excesso, é necessário, importante e com uma mensagem clara e poderosa, que atravessa um

caminho inovador entre grandes obras do gênero no cinema.

Nota: 8,4

