Existe uma vasta diferença entre fazer comida e cozinhar. Pois preparar algo pra comer, é uma necessidade. Cozinhar, vai muito além. Porque, para além do processo, é uma arte, uma experiência, uma expressão, um sentimento (ou vários desses ingredientes combinados). E se cozinhar, para alguns é uma terapia, O Urso, série aclamadíssima e disponível do Star+ se consagra como uma verdadeira jornada de autoconhecimento dividida em oito sessões que te farão ter outra perspectiva sobre o que é Realização.

O URSO (2022) – TEMPORADA 1



Após o suicídio de Michael, Carmen, um renomado cheff, assume o restaurante deixado de herança pelo seu irmão. Porém, com uma equipe nada preparada, ele vai enfrentar muitas batalhas para transformar o estabelecimento quase falido em um lugar decente para se frequentar.

Inicialmente é preciso destacar que a série apresenta um ritmo bem frenético, deixando subentendido como deve ser a rotina de um restaurante e parecendo um tanto apressada. E por esta razão, é necessário que o raciocínio do espectador se mostre ágil para identificar quando um elemento narrativo está sendo adicionado à receita de um prato, ou está se pautando em uma perspectiva pessoal de cada personagem.

O Urso, traz no seu enredo, uma trama densa e cheia de camadas com um tom sarcástico, em que o espectador consegue rir das desgraças que se sucedem, mas sempre com aquele nó na garganta, como quem precisa colocar algo pra fora.

Isso porque, na forma alegórica em que as coisas se misturam semelhantes aos ingredientes de determinada receita, colocados na panela de uma só vez, enquanto outros são postos gradativamente, a construção e apresentação das tramas paralelas de cada personagem surgem simultaneamente, enquanto se cruzam gradativamente até criar um arco central que as une, resultando na fórmula bastante difícil e confusa, porém deliciosa e surpreendente, que é a vida.

Não obstante, do mesmo modo que a elaboração e criação de um prato exclusivo que requer dedicação, paciência e várias tentativas fracassadas, a narrativa que, embora traga inúmeros elementos (assim como uma receita que requer vários ingredientes) misturados, não se torna confusa. Do mesmo modo que um grande Cheff profissional consegue dar o ‘tom’ perfeito para uma deliciosa combinação de sabores, a construção da trama se alinha de forma surpreendente e tocante.

E toda tensão e crises pessoais que atravessam os personagens, são experimentadas e sentidas pelo telespectador, enquanto temas como insegurança, arrependimento, fracasso, medo, desestímulo, desconfiança, arrogância, depressão são expostos entre o preparo de um prato principal e uma sobremesa. Como resultado, a série extrai o melhor de si, fazendo quem a assiste refletir sobre vários temas sociais e pessoais que permeiam o cotidiano do ser humano.

The Bear, é de longe, uma das melhores series da década, com uma construção narrativa inovadora, já premiada em grandes circuitos (entre eles, o Globo de Ouro); uma história que você precisa vivenciar, como quem participa de uma extraordinária experiência gastronômica.

Nota 10