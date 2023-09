Quatro anos após os incidentes ocorridos no primeiro filme da Entidade Valak, Irmã Irene recebe um novo chamado para enfrentar o espírito maligno, ao receber a notícia de um assassinato misterioso de um padre na França. Diante do novo incidente, a Noviça terá que descobrir qual a nova intenção da criatura assombrosa e detê-la, antes que seu objetivo seja alcançado.



Quando o filme Invocação do Mal foi projetado, era nítido que mais uma vez uma produção criada pela mente fascinante de James Wan, daria início a uma franquia, tanto de sequências do projeto original, como de Spin-offs por personagens apresentados ao longo da trama centrada no casal Ed e Lorraine Warren. Daí surgiram os derivados como a franquia Anabelle, A maldição da Chorona e, A freira. E não há nada de errado expandir um universo, ainda mais para o gênero do terror, criando assim uma novidade e respiro para as obras da categoria.



Mas para que esse universo funcione, é necessário que haja minimamente uma boa condução de sua explanação, ainda que cada projeto preze por sua originalidade, de modo que o resultado do conjunto da obra seja complementar. E as produções derivadas acima, carregam o fardo de obras medianas, um tanto incoerentes e sem a criatividade narrativa, se afastando completamente dos dois primeiros longas de Invocação do Mal, que possuem uma diegese crescente e singular, dando a duologia o destaque merecido por sua autenticidade.

Porém, como já era de se esperar, A freira 2 repete os mesmos erros cometidos no filme anterior, quando se trata de sua intencionalidade. Isso porque, apesar de uma construção mais sombria que seu antecessor, esta segunda parte da história da entidade que se traveste de figura religiosa possui uma construção narrativa completamente confusa, criando vários arcos que não se encaixam na lógica e no contexto.



O filme se divide em três tramas paralelas, onde o único elo existente entre elas, é a existência do demônio Valak. A partir daí, o propósito da entidade é novamente explorado de maneira incoesa, dimanando em um segmento raso, seja na exposição dos diálogos, como na composição narrativa, destoando completamente da ideia inicialmente proposta no surgimento daquele espírito tão macabro que se tornou o maior pesadelo de Lorraine Warren.



Com algumas e poucas cenas assustadoras e a aparição de novo um espírito medonho, o segundo filme da franquia se eleva nos quesitos técnicos, criando uma ambientação que causa mais tensão que seu antecessor, cores e luzes bem posicionadas para causar a sensação de pavor, mas que se auto prejudica com planos sequência repetidos, resultando em sustos tão programados, que eles sequer causam algum tipo de frisson no espectador.



A Freira 2 é uma obra superior ao primeiro filme, com novos personagens cativantes, mas que se sabota por falta de originalidade e coerência narrativa, tornando-se uma obra repetitiva, cansativa, que pode até servir para o entretenimento dos fãs da franquia, mas que não diverte, pouco assusta e que não merece ter destaque entre as grandes produções do seu gênero.

Nota: 5,5