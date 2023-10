Joe, um professor de música possui um sonho: Se tornar um grande pianista de Jazz reconhecido. Quando, através de um ex-aluno, ele obtém a chance de se tornar integrante de uma banda de uma famosa saxofonista Dorothea Williams, acaba sofrendo um acidente, sendo levado a uma outra realidade, onde precisará convencer uma outra pessoa sobre o seu propósito, para então retornar ao seu mundo e viver o seu maior sonho.

Com uma trama pautada no elemento de personificação, o filme aborda questões bastante reflexivas sobre o tempo, frustração, persistência, insistência e abnegação. E mesmo carregado de assuntos conflitantes, a obra é um deleite divertido que nos apresenta uma criatividade de mundo e metafísica original, com personagens bastante engraçados que, entre uma cena cômica e outra, revelam a fragilidade humana diante de temas que assustam quando abordados de forma cirúrgica, mas que aqui são trabalhados gradativa e individualmente, permitindo que o espectador reflita e compreenda a necessidade de se debater sobre cada um deles.

Ao mesmo tempo, a trama passeia entre o lúdico e o drama de forma equilibrada, debatendo temas como espiritualidade e fé, sem criar conflitos religiosos, ao contrário, criando uma vertente imparcial que permite qualquer pessoa se identificar com a temática da trama e seus diversos questionamentos para compor o elemento central apontado logo no início da história: qual o propósito da vida?

Soul, um filme que arrebatou o mundo com sua narrativa em 2020, sendo vencedor do Oscar de melhor animação, é uma história para toda família. Embora seu gênero se volte para o público infantil, sua narrativa crescente e reflexiva, é perspicaz na abordagem de temas importantes para todas as idades, fazendo refletir, divertir e emocionar todo público que o assiste.

Nota: 9.5