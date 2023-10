Após sofrer um ataque e ser resgatado por algumas pessoas no sul da Itália, o agente Robert McCall enxerga uma possibilidade de viver em paz, sem a sombra de seu passado carregado de fantasmas. Mas o que parecia ser o começo de uma vida pacífica, logo se torna uma nova oportunidade de trabalho, visto que o vilarejo em que está instalado, McCall percebe que é dominado pela máfia napolitana.



Ao compor a cúpula dos filmes sobre justiceiros, assim como John Wick, Chamas da vingança, busca implacável. Isso porque como se denota logo no início da trama, McCall age com uma violência tão natural ao enfrentar seus inimigos, que tal prática se tornou um hábito tão vicioso e

orgânico, como respirar. E após estar perto da morte, o agente se vê diante uma oportunidade mínima de encerrar seus dias tranquilamente. E, ao encarar a realidade do vilarejo em que está, ele percebe que ainda não será o momento de seu expurgo, já que não encontra outra alternativa, senão se valer de seu talento de justiceiro, nem que seja pela última vez.



É preciso frisar que este longa possui uma narrativa bem mais coesa do que seus antecessores, visto que o agente consegue compreender que está diante de algo muito maior que ele, e que será necessário contar com apoio externo, momento perfeito em que os admiradores da parceria de Denzel com Dakota Fanning em chamas da vingança, é retomada aqui de forma brilhante e nostálgica.



Muito embora ´sejam personagens diferentes, a relação que se constrói em o protetor é tão o tocante quanto àquela vivenciada na história do vigilante John Creasy, criando uma atmosfera que equilibra a ação, a tensão com o drama de forma satisfatória. Ainda inda, o roteiro coeso, inteligente e ágil, resulta em uma história original, sem destoar dos outros filmes, mas criando um novo cenário, com cenas ainda mais impressionantes e realistas, principalmente nas tomadas em que ocorrem os confrontos, muito mais

brutais e impactantes, criando uma atmosfera quase aterrorizante.



E com um desfecho satisfatório, a trama não permite que o espectador se canse, demonstrando o perfeito equilíbrio entre seus atos, consolidando a trilogia como uma das melhores do seu gênero.



O protetor: capítulo final é uma obra completa, sem rodeios, com cenas espetaculares de ação e violência, mas que se permite contar uma história sobre heroísmo, redenção e recomeço, passeando entre a ação, o drama e a violência de forma equivalente, com um desfecho perfeito para a sua trajetória, que vale sua atenção no cinema.



Nota: 8.7