Após derrotar a inteligência suprema, Carol Danvers, a Capitã Marvel, agora tenta lidar com as consequências desse evento que colocam sobre ela um fardo de um universo desestabilizado. Mas ao tentar resolver a situação, a capitã cai em um buraco de minhoca que acaba entrelaçando seus poderes com o de outras duas heroínas.

O novo filme da Capitã Marvel entra no circuito carregando vários estigmas da indústria, visto que as últimas produções do estúdio beiraram ao fracasso. Aliado a isso, a greve de atores influenciou demais na divulgação do filme e com a corriqueira perseguição machista ao projeto desde o primeiro longa, a crítica atua em boicote, novamente na intenção de sabotar a obra, entretanto, não se engane "As marvels" é um filme bom. Se o espectador se permitir experimentar o descompromisso com a seriedade que se espera de todos os filmes, desde Ultimato. O filme que reúne Carol, Rambeau e Kamala é uma obra bastante divertida, repleta de ótimas cenas de ação, com coreografias novas e que causam frisson em quem assiste.

Com uma história simplista, o roteiro enxuto não procura criar grandes teorias sobre multiverso, o que é um acerto diante do tema já bastante explorados em outros filmes e séries do Estúdio. Antes, ele prefere abordar a conexão das personagens, o que acontece de forma genuína e bem executada, sendo o ponto mais alto da trama. Enquanto Carol continua lidando com as suas questões pessoais sobre a responsabilidade de ser uma super-heroína, Kamala, ainda radiante com o fato de ter poderes agora tem o seu sonho de conhecer a capitã pessoalmente, com sua veia Cômica já presenciada na série.

Além disso, Rambeau tem o maior destaque da trama, sem que isso afaste o protagonismo de Carol. Criando um arco interessante para a personagem que ainda está se adaptando à sua nova realidade em receber poderes, após atravessar a barreira de energia erguida por Wanda, na série WandaVision, Mônica possui uma inteligência fora do comum, utilizada tanto que facilita no entendimento dos fatos da troca que corre quando as três heroínas utilizam seus poderes ao mesmo tempo, quanto para decisões que elas precisam tomar para derrotar seus inimigos.

E falando na vilã da trama, apesar do carisma da atriz Zawe Ashton, sua personagem é totalmente esquecível, com um enredo pobre, infantil e que é o ponto crucial das críticas, visto que a Marvel já criou vilões com arcos bem mais interessantes e inteligentes, recorrendo a uma motivação banal que não cabe mais nas construções narrativas para os filmes do gênero.

The Marvels é um filme divertido, ágil, com muitas cenas cômicas que funcionam, uma ambientação criativa, excelentes cenas de ação, apesar de seu roteiro simples e um vilão insosso. Um filme que serve muito bem o entretenimento e que apesar de algumas falhas na sua execução, cumpre bem o seu papel de divertir, contendo elementos importantes para o universo Marvel (principalmente na cena pós crédito), que vale a pena ser assistido no cinema.



Nota: 7.4