Há uma máxima que afirma que não existe amor maior do que o de uma mãe, e essa verdade pode até ser incontestável. No entanto, nada é mais genuíno e completo do que o amor que brota da amizade. Neste contexto, apresenta-se a comovente história de dois amigos inseparáveis que vivenciam o amor em seu estado mais puro.

Observar a construção desse sentimento genuíno entre duas crianças e as barreiras que surgem coloca o espectador no centro do dilema vivido pelos personagens. A perda da inocência, testa essa amizade trazendo um rompimento inesperado, onde um deles precisa lidar com as consequências dessa separação imprevista.

Com essa premissa, temos uma história cativante, com uma narrativa poética e ao mesmo tempo realista, onde muito do que se expressa não é feito com palavras. O roteiro, com poucos diálogos, mas repleto de conversas com os olhos, o toque e a reflexão, nos mergulha em um turbilhão de sentimentos que refletem na conexão com o outro.

"Close" é um filme emocionante e arrebatador, repleto de camadas sentimentais e reflexivas. Uma obra magnífica sobre os dilemas de um amor contido, que vale muito a pena ser experienciada.

Nota: 9,5