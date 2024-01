Jack, Rebecca, Kevin, Kate e Randall são membros de uma família super convencional, que têm suas trajetórias contadas em uma série repleta de temas sensíveis e tocantes, dando ao espectador uma verdadeira lição de vida.



A trama conta a história desses protagonistas de forma genuína, em três fases temporais que mesclam o passado, o presente e o futuro do presente, de forma não linear, mas sem confundir seu público, uma vez que cada episódio consegue passear na linha do tempo, ajustando a narrativa de forma compreensível.

Enquanto a trajetória pessoal de cada personagem é desenhada, temas bastantes triviais e imprescindíveis como luto, adoção, orientação sexual, depressão, amadurecimento, perdão, racismo, traição, casamento, família, deficiência, gordofobia, autoestima, amor, esperança, amizade e reconciliação são brilhantemente expostos, conectando as histórias de maneira tão evocativa, sendo impossível não se identificar em algum (ou vários) dos assuntos abordados.



Vencedora de vários prêmios, This is Us é mais que uma série dramática, pois consegue elevar o nível de uma terapia cada episódio que, carrega em seu texto muito mais que frases motivacionais, mas que permite cada personagem errar e aprender, amar e odiar, sofrer e ser insensível na medida exata de qualquer ser humano. A direção e roteiro impecáveis, conseguem conectar cada temporada de forma extraordinária, aliadas à competente direção de arte que consegue fazer ligações com cenografia e objetos marcados, além de atuações arrebatadoras que nos tocam tão profundamente, que quem se dispõe a maratonar a série, imprescindivelmente se emociona e ganha para si uma verdadeira escola sobre como a vida pode ser simples na essência e magnífica na existência.



Um verdadeiro passeio pela vida, desde sua concepção ao seu epílogo, a trama nos coloca em um ponto central de um dos personagens que tem toda sua vida afetada pelos outros, assim como acontece com todos nós, que nascemos em uma família, convivemos, crescemos, tomamos rédeas de nosso destino e assim, o perseguimos até que tudo chegue no lugar onde todos nós iremos chegar: no fim.



This is Us é um fenômeno em sua dinâmica, tocante em sua narrativa, imprescindível na sua existência e necessária em sua proposição, que pode ser assistida como uma novela de 88 lindos, profundos e impactantes capítulos, estando disponível por completo em duas plataformas, que merecem muito sua atenção.



Nota: 9.8 (disponível na Star+ e Amazon PrimeVídeo)