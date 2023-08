Rafael Brandi e Kizzy Vitoretti

Cuidado Animal

Doutores da matilha é composto por um casal de médicos veterinários doutor Rafael Brandi e doutora Kizzy Vitoretti juntos salvam vidas de cães e gatos, levam saúde e prevenção para seu pet. Se formaram no mesmo ano na Unipac de Juiz de Fora, possuem 9 anos de carreira atuando principalmente nas áreas de dermatologia veterinária, oftalmologia veterinária, comportamento animal, alimentação natural saudável e atendimentos particular preventivo construíram o consultório veterinário Doutores da Matilha em 2020, no Instagram @doutoresdamatilha você pode acompanhar a rotina desse casal em atendimentos veterinários e conhecimentos da área pet e vet.