Assunto de saúde animal é com os DOUTORES DA MATILHA. O que saber para emagrecimento pet?

1- A quantidade de ração diária recomendada, para cada raça, porte, idade e espécie, vem escrita no rótulo da ração. Se você compra ração à granel tire uma foto do rótulo da ração especifica de seu bichinho .

Dica ouro dos Doutor Rafael Brandi " Olhe atentamente ou peça ajuda de um profissional, para identificar a medida diária de ração correta para seu caso, optando pela medida rasa, seu pet não ficará com fome. Importante porcionar (dividir) essa medida em 2 a 3 vezes ao dia. Vale lembrar que existem rações próprias para ajudar no emagrecimento, devem ser prescritas pelo veterinário para ajustar a quantidade e critérios da saúde de cada indivíduo"

2- Atividade física é indispensável! Cães e gatos que precisam emagrecer devem fazer atividades de gasto energético contínuo. Dra. Kizzy diz: "Como veterinária afirmo que ao fazer 30 minutos de atividade física, dia sim dia não, será possível obter uma constância e rotina para manter o metabolismo ativado, fará a queima de gordura acontecer mesmo nos dias sem exercício intenso e melhora toda a circulação do organismo, fortalecimento muscular e imunológico trazendo também uma mente sadia.

As atividades podem incluir: caminhadas sem paradas, brincadeiras de busca e traz, circuito com alturas e procura de objetos ou petisco fit, para felinos erva de gato ajuda criar interesse e brinquedos de busca.

Lembrando que para animais idosos e com doenças articulares ou coluna deve ser evitado atividades de grande impacto!"



3-Troque biscoitos e pães por petiscos naturais, frutas ou legumes.

Doutores da matilha pro seu lar.