Everton Riani Mendes

Fisioterapia

É com satisfação que me apresento, me chamo Everton Riani Mendes, também conhecido como Dr. Riani, fisioterapeuta formado desde 2008, pós-graduado em Traumato Ortopedia e Acupuntura. Especializado em Quiropraxia, em meus atendimentos combino técnicas avançadas como Liberação Miofascial, terapias manuais e equipamentos de última geração. Com um compromisso ético e focado no bem-estar de meus pacientes, ofereço tratamentos personalizados para prevenção de lesões futuras, alívio de sintomas e recuperação completa.