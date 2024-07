Foi com grande satisfação que aceitei o convite para mediar o encerramento da Semana da Criatividade e Inovação, realizada em abril aqui em Juiz de Fora. No último dia do evento, propusemos um espaço para debater os temas abordados ao longo dos três dias de atividades. Durante esse momento, elaboramos um manifesto que sintetizou as principais demandas discutidas.



Com apresentações de diversos setores, como economia, turismo, direitos humanos, acessibilidade e cultura, debatemos como necessidades pontuais, urgentes e latentes da sociedade podem se transformar em políticas públicas efetivas.

Antes de passar a palavra para uma das organizadoras do evento, gostaria de ressaltar a importância deste encontro e seus desdobramentos. Como doutora em ciência política e pesquisadora de políticas públicas, é fundamental enfatizar o papel desses movimentos na criação de políticas que realmente atendam às necessidades da nossa comunidade. Iniciativas coletivas como essa representam a voz ativa da sociedade, trazendo à luz questões essenciais que muitas vezes passam despercebidas pelas esferas tradicionais de poder.

Os desafios que enfrentamos são complexos e exigem a colaboração ativa de todos os setores da sociedade. Os movimentos coletivos que também se representam por este manifesto e tudo que ele envolve, não apenas identificam problemas, mas também apresentam soluções inovadoras e inclusivas, fundamentais para o progresso de nossa cidade. Porque representam um aglomerado de pessoas com expertises, competências, mas também e muito importante com vivências em áreas diversas.

A sustentabilidade exige uma abordagem plural, que considere a diversidade do mundo em que vivemos. É fundamental que nossas ações sejam orientadas para construir uma sociedade capaz de desenvolver e se sustentar ao longo do tempo, sem comprometer as gerações futuras. Além disso, é importante ressaltar que essas iniciativas não se limitam às esferas públicas de poder; a sustentabilidade transcende a política e envolve uma profunda responsabilidade socioambiental de todos nós.

Para que vocês compreendam a origem deste manifesto, solicitei que Wanessa Dose Bittar, uma das organizadoras, resumisse as ações que precederam a semana, assim como os principais eventos que ocorreram durante ela. De acordo com a organizadora:



“Juiz de Fora possui muitos pioneirismos e diversificadas formações de talentos; um lugar de porte médio localizado no interior de Minas Gerais; polo da Zona da Mata Mineira com 540.756 habitantes e um IDH de 0,778 (alto) de acordo com os dados de 2010. Uma cidade que ainda possui a nostalgia do lugar pequeno em seus traçados urbanos que em meio a avenidas e construções de concreto; praças, feirinhas, carro do gás, do leite, da empada ainda anunciam sua chegada. Além de ser perceptível que seus habitantes se conhecem e tem histórias para compartilhar sobre esse lugar que é nosso!



A primeira Semana da Criatividade e Inovação foi realizada como um espaço de política pública proposto pelo vereador Vagner de Oliveira, por meio da Lei 14.476/2022. O objetivo desse evento é valorizar, incentivar e celebrar a criatividade e a inovação para o desenvolvimento econômico e social de forma sustentável.



Os organizadores — Wanessa Dose Bittar (Studio Dialeto), Eneas Pereira (Connecting Consultoria) e Rafael Rodrigues (UNINTER-JF), em parceria com a RECRIA JF (Rede Criativa de Juiz de Fora, @recria.jf) — decidiram que este momento seria uma oportunidade para dar vida a um Manifesto Criativo para Juiz de Fora. A programação aconteceu entre os dias 25 e 27 de abril de 2024 com o espaço de um laboratório socioambiental que auxiliou na criação deste documento que já foi apresentado em Tribuna Livre na Câmara Municipal de Juiz de Fora com a indicação de parceria do poder legislativo.



Dessa forma, essa iniciativa pode viabilizar a criação de um espaço de política pública que concretize esse pensamento em diversas frentes de trabalho, tanto individuais quanto coletivas, na cidade. Afinal, a criatividade e a inovação, quando alinhadas a fundamentos claros e robustos, têm o potencial de fortalecer as comunidades e transformar a maneira como os indivíduos interagem com seu território por meio de ações concretas.



Um exemplo inspirador é o case de Santa Rita de Sapucaí, MG, conhecida como o Vale da Eletrônica. O “Movimento Cidade Criativa, Cidade Feliz” foi uma das inspirações para a abertura da programação da Semana da Criatividade e Inovação de Juiz de Fora, em parceria com o Programa Web Cidadania Sustentável do Portal Vai Ali e o Studio Dialeto. Hoje, Santa Rita de Sapucaí ocupa a sexta posição entre as dez cidades mais bem posicionadas na implementação de ações voltadas para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e ainda realiza um Festival de Tecnologia que movimenta todos os setores, trazendo prosperidade e mentes brilhantes ao território.



Nesta perspectiva, acredita-se que o Manifesto Criativo para Juiz de Fora serve como um guia para orientar indivíduos e a constituição de sistemas sociais em prol de causas e transformações nos setores privado, terceiro setor e público. Este documento pode ser considerado na formulação de políticas públicas que impactam nossas vidas na cidade.



Trata-se de um passo importante para fundamentar ações, conectar causas e criar novas formas de agir em comunidade, respeitando aspectos como multiculturalismo, protagonismo feminino, diversidade geracional, economia da longevidade, cultura periférica, acessibilidade e tecnologia. Ao adotar a “ética do cuidado” em todos os detalhes de suas ações, retenções e atrações, buscamos uma criatividade e inovação a serviço de uma cidade mais gentil, justa e equânime — verdadeiramente diversa, altruísta e respeitosa.



Você pode ser um protagonista nesta missão, utilizando os recursos da cultura para enriquecer narrativas ambientais, o empreendedorismo incentivador do protagonismo. Além disso, pode integrar a tecnologia para aprimorar seus métodos de realização, tanto individuais quanto coletivos. Os recursos estão disponíveis; como você pode articular suas ações com eles? De que maneira sua interação criativa e inovadora pode provocar transformações neste território?



Quem sabe o Manifesto Criativo possa servir como um motivador para a construção de comunidades que desenvolvam formas autênticas de sustentar e recriar a vida em nossa querida Juiz de Fora, em prol de uma cidade feliz e transformadora!”



É realmente inspirador, não é? Quero agradecer à Wanessa pelo convite para participar da Semana de Criatividade e Inovação, assim como pela parceria em diversos projetos e sonhos que buscam uma Juiz de Fora mais feliz. A sustentabilidade demanda um pensamento complexo, ações em rede e a crença em um mundo com maior justiça socioambiental. Para aqueles que desejam ler o Manifesto na íntegra, o link está disponível no site do Studio Dialeto.

Wanessa Dose Bittar

Mestra em Artes, Urbanidades e Sustentabilidade I UFSJ

Participante na Comissão da Rede Criativa de Juiz de Fora I @recria.jf

Roteirista e Mediadora no Programa Web Cidadania Sustentável

Gestora no Studio Dialeto I @studiodialeto