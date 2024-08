FOTO: Divulgação - ESG – sigla para Environmental, Social and Governance (Ambiental, Social e Governança)

Nos últimos anos, o conceito de ESG – sigla para Environmental, Social and Governance (Ambiental, Social e Governança) – tem se tornado cada vez mais relevante, não apenas no universo corporativo, mas também em diversas esferas da sociedade. Como consultora especializada em ESG e com um profundo envolvimento em projetos socioambientais, fico empolgada em compartilhar com vocês, leitores, um pouco sobre o que está por trás desse conceito e sua importância para todos nós.

Recentemente, tive a oportunidade de ministrar um workshop sobre ESG e sustentabilidade para ações comunitárias na unidade do SESC em Juiz de Fora. Foram dias intensos e enriquecedores, onde tivemos a chance de explorar os três pilares do ESG de maneira prática e aplicável. O evento trouxe uma grata surpresa: a presença de representantes do terceiro setor, mostrando que a preocupação com a sustentabilidade está além do mundo corporativo e se estende a iniciativas comunitárias e sociais.



O Que é ESG e Por Que é Importante?



ESG, como mencionei, refere-se aos critérios Ambientais, Sociais e de Governança que uma organização adota. No âmbito ambiental, as empresas e instituições são desafiadas a reduzir seu impacto no meio ambiente, buscando práticas que promovam a conservação de recursos naturais e a diminuição da poluição. O aspecto social, por sua vez, trata das relações e impactos que uma organização tem com as comunidades e seus colaboradores, promovendo práticas de inclusão, diversidade e responsabilidade social. Já a governança se refere à forma como uma organização é gerida, incluindo questões de ética, transparência e conformidade regulatória.



Esses critérios, que começaram a ganhar destaque, enquanto estratégias, no ambiente corporativo, estão agora sendo reconhecidos como essenciais para a construção de uma sociedade mais justa e sustentável. Na verdade, precedem algo que não é novo e que há muito já debatemos: a sustentabilidade. O ESG não é apenas uma tendência ou modinha como muitos definem; é uma resposta a desafios globais urgentes, como as mudanças climáticas e as desigualdades sociais. Um novo conceito sob velhas roupagens, ou melhor, um assunto que há muito já trabalhamos e lutamos para que seja inserido de forma mais ampla na nossa sociedade como um todo. No entanto, para que essas práticas sejam realmente eficazes, é necessário que o conceito de ESG se expanda para além das fronteiras das grandes corporações e suas estratégias de ações e entre na esfera das comunidades e organizações locais.



A Experiência do Workshop e a Importância da Interação entre Setores



FOTO: Arquivo pessoal - Workshop sobre ESG e sustentabilidade para ações comunitárias na unidade do SESC em Juiz de Fora

O workshop que ministrei foi uma excelente oportunidade para discutir como os princípios do ESG podem ser aplicados em diferentes contextos. Tivemos uma imersão profunda nos três pilares do ESG, refletindo sobre como cada um deles pode ser integrado nas práticas diárias e na gestão de projetos sociais e comunitários.



Para minha satisfação, a participação de representantes do terceiro setor trouxe uma dimensão prática e inspiradora às discussões. Foi possível observar como as organizações sem fins lucrativos e comunitárias também enfrentam desafios relacionados aos critérios ESG e como podem se beneficiar de sua aplicação para fortalecer suas ações e ampliar seu impacto positivo.



Além disso, no terceiro dia do workshop, tive a oportunidade de palestrar sobre economia circular. Esse conceito, que visa criar um ciclo de vida mais sustentável para produtos e recursos, é um complemento essencial ao ESG. A economia circular busca transformar o modelo linear de "produzir, usar e descartar" em um ciclo de reutilização e reciclagem, reduzindo o desperdício e promovendo a eficiência dos recursos.



ESG Além do Corporativo: Um Caminho a Ser Trilhado



A integração dos princípios ESG em ambientes comunitários e no terceiro setor é uma extensão natural da sua aplicação no mundo corporativo. O ESG não deve ser visto como um conceito restrito às grandes empresas, mas sim como uma abordagem holística que pode transformar todos os setores da sociedade.

O caminho para a implementação bem-sucedida do ESG em diferentes contextos envolve um compromisso contínuo com a sustentabilidade e a responsabilidade social. É fundamental que todos, desde empresas até organizações comunitárias, se esforcem para adotar práticas que promovam o bem-estar ambiental, social e de governança. Somente assim conseguiremos avançar para um futuro mais sustentável e equitativo.



Concluindo, a experiência do workshop em Juiz de Fora e as discussões que tivemos reforçam a importância de levar o conceito de ESG para além do mundo corporativo. A colaboração entre setores e o engajamento com as comunidades são essenciais para que possamos enfrentar os desafios globais e construir um mundo mais justo e sustentável. Estou animada para continuar essa jornada e espero que possamos, juntos, criar um impacto positivo duradouro em nossos ambientes de trabalho, nas nossas comunidades e em nossa querida Juiz de Fora.



Espero que este texto ajude a aprofundar sua compreensão sobre ESG e inspire ações concretas em diversos contextos. Até a próxima coluna!