Pixabay - Corrida

Amigo leitor, o sucesso de se tornar uma pessoa latamente ativa e saudável depende exclusivamente de você. Vou trazer o passo a passo, mas se você não colocar em prática não adianta em nada. Em duas horas é bem possível que não se lembre de mais nada das coisas que pensou enquanto lia este post. Por isso te convido a pegar papel e caneta e anotar. Sim, é preciso sair da ZONA DE CONFORTO, pois é lá que o aprendizado acontece! Essa já é a primeira “lição”! Não existe resultado sem buscar por ele, e para isso é preciso fazer acontecer, combinado?



Agora vamos fazer na prática a construção da mentalidade fitness para alcançar os resultados, bora?



# Passo 1: Faça uma imagem sua para o futuro.



É como tirar uma foto sua só que no futuro. Como você vai ser quando chegar lá? Quando crianças, sonhamos sem limites e sem preocupações se teremos ou não condições para realizar esse sonho. Uma coisa é a ilusão de um conto de fadas, onde tudo é perfeito. Ter lucidez que todos os humanos enfrentam dificuldades e obstáculo na vida parece ser mais inteligente.



O ponto que quero chegar é: não há nada de errado em querer ser uma princesa! Essa é uma figura nos remete ao fato de sonhar com uma personagem envolvida de amor com seu companheiro, e das pessoas ao seu redor… uma mulher que deseja ser respeitada pela feminilidade, nessa sociedade com tantas desigualdades do gênero. Sonhar em ter um espírito leve e feliz, e ainda poder conquistar qualquer coisa na vida que só uma princesa poderia ter, o que seria? É claro que é uma analogia para mostrar que devemos parar de ficar colocando limitações em tudo. Mas o sonho é seu! Cada pessoa deve encontrar dentro de si, o que desperta alegria e entusiasmo nessa vida e trazer para superfície. Faça esse exercício, tire alguns minutinhos para anotar como será o seu futuro antes de seguir adiante.



# Passo 2: Reconheça sua atual situação.

Esse passo é crucial e nem sempre é confortável de fazer, porque você precisa renunciar à vaidade e do orgulho. E sim, nós humanos temos esses sentimentos enraizados quando criamos a imagem de nós mesmos. Assumir nossas fragilidades não é fácil, mas é preciso encará-las para que as mudanças aconteçam na vida. Esse passo é essencial para te sustentar à longo prazo quando o assunto é mudança de hábitos. Toda vez que você “deslizar” fora da sua rota, vai se lembrar dos resultados que tinha antes de mudar a sua mentalidade e isso fará você voltar meio que instantaneamente para o cominho do deu objetivo.



# Passo 3: Elabore um planejamento



Agora que você já tem uma projeção para o futuro e que você já sabe quais são as áreas da vida que merecem sua atenção, elaborar um plano de ação é também importante para saber a direção que vai seguir a parti de agora. Lembre-se, você precisa treinar a sua mentalidade fitness assim como os músculos do braço. Nossa mente não fica musculosa apenas sabendo o que precisa fazer. É preciso colocar ela para funcionar e por isso as perguntas a seguir te ajudaram nesse processo.



Exemplo:



Projeção de Futuro: Ter um corpo ativo e uma mente saudável. Peso ideal de 55 kg, livre de ingredientes tóxicos para o organismo.



Situação atual: Bebo pouca água, como muita comida industrializada, não faço exercícios e tenho 84kg



O que vou fazer para mudar essa situação?



– Academia 4x por semana,

– 2 dias de Yoga,

– Alimentos orgânicos

– Evitar produtos industrializados

– Mínimo 2 litros de água por dia.

– 7 horas mais ou menos de sono por dia.



Como vou mudar a situação?

Para cada item descreva como fará essas mudanças….

Quando Vou fazer as coisas que preciso para mudar?

Defina um prazo para você poder avaliar se as mudanças estão acontecendo

dentro do esperado no próximo passo.



# Passo 4: Avalie seus resultados



Mensurar os resultados também é essencial. Sugiro que coloque as respostas do Plano de Ação em local visível onde possa ver todos os dias. Assim você estará no controle se algo sair da rota. Visualizar estas respostas fará uma reafirmação mental diária de que está indo em direção ao seu objetivo…é assim que se constrói uma mentalidade fitness fortalecida para sustentar as mudanças de hábito

necessárias na vida.



# Passo 5: Ajuste a direção



Em alguns momentos ajustar a rota pode ser preciso! Aos poucos vemos que algumas coisas ficam meio sem sentido continuar fazendo, é onde é preciso fazer ajustes… A Rota é o “como você faz” para conseguir os resultados rumo a seu objetivo.



Quando você tem a definição do objetivo é mais fácil ajustar a rota se preciso, pois todas as suas ações e esforços serão voltadas unicamente para alcançar os resultados. Você não desperdiça tempo e nem mesmo anda em círculos. Procrastinar não faz parte de uma mentalidade fitness.

Se você colocar em prática estes 5 passos, eu te garanto que você jamais será a mesma pessoa a partir de agora. Use esse conhecimento da mentalidade fitness para alcançar seus objetivos sempre que precisar! As pessoas que vivem no efeito sanfona, muitas vezes terceirizam sua responsabilidade sobre a vida que tem… se lamentam e se justificam por não conseguir alcançar o peso ideal. Atribuem seu fracasso aos “métodos temporários” como é o caso das dietas da moda.

Lembre-se, VOCÊ É CAPAZ DE TUDO!