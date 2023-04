Jorge Júnior

Coluna Social

Jornalista, com MBA em Marketing Digital e Comunicação Empresarial. Atuou como editor do Portal ACESSA.com e do JF Hoje, colunista social, jornalista da Coluna Cesar Romero, na Tribuna de Minas e esteve à frente de diversos projetos editoriais. Atualmente, trabalha com Marketing e Eventos.