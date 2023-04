Dona de uma das vozes mais bonitas do Brasil, a cantora e compositora Marisa Monte apresentou, ontem, no Expominas, a turnê ‘Portas’.

Como o próprio nome já diz, o show abre várias portas para o público se transferir para diferentes épocas e sentimentos do universo plural da cantora.

Destaque para a impecável organização do evento, que teve assinatura da Front Produções, Sensorial Centro de Cultura e Page Produções. As fotos registram:

FOTO: , - Sempre deslumbrante, Suzana Neves Scapim e Edgar Ribeiro





FOTO: . - Luísa Daibert Saar e Marcelão Panisset





FOTO: . - Amaury Linhares e Alberto Lavinas







PERFIL



FOTO: . - Sérgio Félix



Neste domingo de Páscoa a coluna estreia o "Perfil" com o advogado e atuante presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Asseio, Conservação e Limpeza. Urbana de Juiz de Fora e Região (Sinteac), Sérgio Félix.

Sérgio, desde quando você atua na presidência do SINTEAC?

- Vamos completar 5 anos no dia 22 de novembro de 2022, o mandato é de 4 anos e fui reeleito em novembro do ano de 2022.

Qual o maior desafio à frente da Instituição?

- Organizar os trabalhadores e os conscientizar da importância do sindicato em defesa dos mesmos.

Hoje o SINTEAC conta com quantos associados?

- 1630 associados.

Momentos marcantes na carreira profissional?

- São aqueles momentos em que sou reconhecido por diversos segmentos da sociedade e principalmente pelos trabalhadores em que representamos.

Qual seu maior sonho profissional?

- Iniciar mestrado em Direito Constitucional.

Uma frase: Amar e respeitar o próximo como a ti mesmo.

Juiz de Fora para você?

- Cidade em que nasci e fui criado. Tem passado por suas transformações, mas sem deixar de perder seu DNA acolhedor e tradicional de Minas Gerais.



PREMIAÇÃO EM SP



O gerente da Raphael Steffens em Juiz de Fora, Eduardo Espíndola com o fundador da Carmen Steffens, Mário Spaniol em noite de premiação em Franca (SP).

Aliás, a franquia (comandada por Alcione e Marco Aurélio Souza) ficou entre as dez do grupo elite nacional.

FOTO: . - Eduardo Espíndola com o fundador da Carmen Steffens, Mário Spaniol

O charme da modelo e Miss Grand Juiz de Fora 2022, Emilainy Werneck neste domingo de Páscoa.

FOTO: KADOSH - Emilainy Werneck

GIRO

Fernando Valério, Úrsula Scavollini, Bruna Rocha, Rhuan Fontes e Rodolfo Carlos convidam para o Miss Beleza Gay no próximo sábado, dia 15 de abril, às 20h, na Toca da Raposa. O evento terá apresentação de Bárbara Moreira e Thales Tácito.

Construções ilusórias sobre o mundo são o foco de “Linhas de Ilusão”, da artista visual Valéria Marqs, na Galeria de Arte do Forum da Cultura.

O Empório do Sabor, um dos participantes do Comida di Buteco, concorre com o prato “Linguiça artesanal feita por nós com molho de tomate fresco guarnecido de pãozinho para raspar, acompanhado de um crocante chips de mandioca, seguido de um creme de queijo minas curado”. No comando, Thiago Nonato.