No foco

FOTO: Beto Lopes - A sensualidade de Nil Miranda pelas lentes do competente fotógrafo Beto Lopes @x21studio

Noite de pré-inauguração

FOTO: _ - Os sócios Thayná Paes e Bruno Campos com Natália Domingues e Hugo Siqueira, durante o 'coq' de lançamento do Lourdes Square, no Spazio

FOTO: _ - Ana Paula Calixto e Érica Salazar

FOTO: _ - Rayane Alves e Emilainy Werneck

Arte na pele

FOTO: _ - Na foto acima, direto de São João del Rei, o artista Lucas Nascimento, o jovem artista de 22 anos, que vem ganhando destaque com a sua arte na pele.

Giro...

Dia 3 de maio, às 20h, o Assunta vai realizar o tradicional Jantar Harmonizado, com vinhos portugueses, com a renomada chef Paula Esteves, do Oliva Bistrô, em Ibitipoca. Será um jantar em três tempos, com uma entrada e dois pratos principais - todos acompanhados de uma taça de vinho.

O Forum da Cultura sedia, até o dia 28 de abril, a exposição “Arte indígena”, uma celebração à diversidade da cultura indígena no Brasil.

Na próxima terça-feira, dia 18 de abril, às 18h30, o Palco Central recebe o espetáculo “Saudação: música clássica contemporânea”, do pianista Guilherme Veroneze. No concerto, o artista apresenta produções autorais, além de um repertório de composições internacionais atuais de música clássica assinadas por Philip Glass, Ludovico Einaudi e Yann Tiersen.

“A Constelação de Lira” é o novo livro de Renata Poeta. A obra reúne 55 poemas, uma seleção da produção literária da autora entre os anos de 2012 a 2019, época em que ela passou a investigar os mistérios que mais considera e nomeia como verdade: a vida, a identidade, o outro, o amor, a linguagem, a busca. Editado pela Paratexto, o livro será lançado quarta-feira, dia 19 de abril, a partir das 18h, na Autoria Casa de Cultura.