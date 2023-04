No foco

O charme e beleza singular de Laura Andrade, Miss Universo Juiz de Fora, 2022, pelas lentes de Cassio Tassi, make de Rayane Vilela.

Show em JF

Diogo Nogueira com Fernando Sotrate, na abertura do Seu Mercado, no Terrazo.

Também por lá, Raquel e Diogo Souza Gomes.

Posse em MG

Presidente do Sinteac, Sérgio Félix toma posse nesta segunda-feira, dia 24 de abril, como diretor do departamento de Asseio e conservação e limpeza Urbana, da Federação dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade de MG

Flash

Um dos produtores mais conceituados do circuito, Fernando Cunha e a cantora Vanessa da Mata, que fez show em Barra do Piraí (RJ).

Comida di Buteco

Thiago Nonatto, que comanda o Empório Sabor clicado com a equipe da TV Integração, durante gravação para divulgar o prato "Da Roça para o Buteco" que concorre no concurso gastronômico.

Encontro de misses

Bárbara (Baby) Mancini (Miss Brasil Gay 1979) com a Miss Tocantins 2023, Bárbara Rivera, durante tarde informal.

Giro...

Thiago Tostes tem desfilado com sua Porsche pelas ruas de Juiz de Fora.



O produtor Diley Almeida convidando para a final do Miss Universo Juiz de Fora, dia 30 de abril, às 22, no Trade Hotel, com presença da Miss Minas Gerais, Isadora Murta.

Regina Ferreira, a eterna Rainha do Carnaval de Juiz e Fora, tem feito sucesso com seu trabalho de coach para mulheres de negócios.

O vocalista da lendária banda Skank, escolheu Juiz de Fora para fazer um de seus primeiros shows de sua carreira solo. O show será na sexta-feira, dia 28 de abril, na abertura da segunda semana do festival Seu Mercado Gastrocultura.

Dia 6 de maio, a partir das 13h, no Trade Hotel, tem a Feijoada da OAB.