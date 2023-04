No foco

FOTO: Crédito: Nelson Mello - Jéssica Marisol evidencia o seu charme pelo olhar do fotógrafo Nelson Mello

'Click' internacional

FOTO: _ - O modelo e ator Lucas Malvacini e a influencer Anna Laura Wolff em recente ensaio para a marca Richards, em Oaxaca, no México

No Rio

FOTO: _ - Beatriz Exposto e Diogo Paris em clima de descontração, no Ko8 Kite Surf Club, na Barra da Tijuca (RJ).

Destaque na educação

A assessora de Comunicação da Estácio, Tâmara Lis, a Pró-reitora de Pesquisa Aline Maia, a Pró-reitora de Graduação Paula Campos, o Secretário Geral Gabriel Venâncio, o Reitor da Estácio Ricardo Bianchi e o Gerente Comercial, Diego Gonçalves em recente almoço de comemoração pela nota máxima na avaliação do MEC.

Produção local

Sexta-feira, dia 5 de maio, a Congregação Redentorista inaugura, em Juiz de Fora, a fábrica do Queijo Ligório, dentro do tradicional espaço da Casa de Eventos e Retiros Seminário da Floresta, pertencente à Congregação, que trouxe à cidade a única cerveja artesanal produzida dentro de um convento religioso: a Cerveja Hofbauer. Todo o dinheiro arrecadado com estes dois produtos é revertido para as Obras Sociais da Província Redentorista que abrange os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo.

FOTO: _ - O Queijo Meia Cura Ligório, fabricado a partir do leite produzido dentro do próprio seminário, já recebeu a certificação do S.I.M (Serviço de Inspeção Municipal) da Secretaria de Agropecuária, Pecuária e Abastecimento de Juiz de Fora.

Teatro em JF

FOTO: _ - O jornalista e assessor de imprensa, Guilherme Schröder e o produtor cultural, Vinícius Cristóvão clicados com o ator Armando Babaioff, que apresentou o premiado espetáculo "Tom na Fazenda", no Teatro Paschoal Carlos Magno.

Giro...

O projeto “Lê Pra Mim?”, que incentiva a leitura de livros infantis brasileiros, com atividade sócio-cultural nas escolas chega na cidade, com participação das leituras, em três escolas municipais, em dez encontros, com os atores Suzy Rêgo, Fernando Vieira e Rodrigo Fagundes, e personalidades locais, como o casal de autores de livros infantis Eliardo e Mary França, a atriz Tatah Fávero, Vitin (vocalista da banda Onze:20), Érica Salazar (jornalista), Marcelo Aouila e Sônia de Paula. As leituras acontecem entre os dias 29, 30 e 31 de maio.

Dom João Justino de Medeiros Silva será o Primeiro Vice-Presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) .

A Deputada Federal Ana Pimentel (PT-MG) protocolou junto ao Governo Federal pedido de revogação imediata da Nota Técnica SEI nº 18585/2021/ME que trata da “concessão de licença de proteção à criança - licenças à gestante, à adotante e à paternidade”. O pedido, que tramita por meio do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, vai ao encontro da defesa da garantia de direitos para casais homoafetivos.

A equipe do Instituto de Laticínios Cândido Tostes (ILCT) da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG) será responsável pela realização do Araxá International Cheese Awards, durante a Expoqueijo Brasil 2023. O Concurso, que acontecerá nos dias 25 e 26 de agosto, no Grande Hotel Termas Araxá, vai reunir queijos de diferentes partes do mundo.

O escritor juiz-forano Carlos Alberto Campos, sob o pseudônimo de Cauber Campos, lançou, no Jardim Norte, o livro “Colhendo Versos e Escritos do Meu Jardim”.

Com o objetivo de estabelecer parcerias entre universidades lusitanas e a Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), o reitor, Marcus Vinicius David, realiza, entre 3 e 5 de maio, visitas técnicas em instituições de ensino das cidades do Porto e do Minho, em Portugal.

