No foco

A modelo e estudante de jornalismo, Isalu Souza, eleita Miss Universo Minas Gerais, abrindo a coluna de domingo



FOTO: Divulgação - A modelo e estudante de jornalismo, Isalu Souza, eleita Miss Universo Minas Gerais, abrindo a coluna de domingo



Feijoada da Ordem

Na feijoada da OAB, no Trade Hotel, o competente e atuante presidente do Sinteac, Sérgio Félix e o advogado Jessé Cancino.

FOTO: Jorge Júnior - O presidente do Sinteac, Sérgio Félix e o advogado Jessé Cancino.

Jantar HarmonizadoO sommelier Ian Muniz e a renomada chef Ana Paula Esteves, que assinou o Jantar Harmonizado do Assunta, destacando os vinhos de Portugal e a brasilidade gastronômica.

FOTO: Jorge Júnior - O sommelier Ian Muniz e a renomada chef Ana Paula Esteves

Para elas

A elegante Larissa Lessa com look de sua grife LenSoul.

FOTO: Jorge Júnior - Larissa Lessa

Giro nos Emirados Árabes Unidos

Cris Andrade e Ismael Galvão clicado em Dubai.

FOTO: Jorge Júnior - Cris Andrade e Ismael Galvão

Moda em SP

Aluna do curso de Moda da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), Cristielen Taborda, é semifinalista da competição ‘Pierre Cardin Young Designers’, cuja próxima etapa ocorre nesta segunda-feira, 8 de maio, em São Paulo.



FOTO: Divulgação - Cristielen Taborda, é semifinalista da competição ‘Pierre Cardin Young Designers

Giro...

Fernando Priamo e Flávia Valle assinam a mostra fotográfica no Espaço de Arte, do Shopping Jardim Norte.

A presidente da Ascomcer, Alessandra Sampaio foi reeleita para a presidência da instituição. Quem assume como vice é Rosane Fonseca Barbosa. A cerimônia de posse será nesta quinta-feira, 11 de maio.

Quarta-feira, dia 10 de maio, às 18h30, o Sintraf promove um chá para as bancárias e suas mães.

Com uma atuação de 48 anos de magistério na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), o professor aposentado João Batista Picinini Teixeira recebeu, no Espaço Memória das Ciências Farmacêuticas do Brasil – Museu da ACFB, em São Paulo, o título de acadêmico emérito da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil/Academia Nacional de Farmácia.

Pela sétima vez, o pesquisador da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), Artur Andriolo, é um dos brasileiros convidados para integrar o Comitê Científico da Comissão Internacional da Baleia (CIB).

A coluna registra, com pesar, o falecimento de José Pedro Horta, filho da fundadora da Ascomcer, Maria José Baeta Reis. Voluntário atuante, José sempre manteve o legado de sua mãe.

