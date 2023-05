Papo de domingo

Há quanto tempo você atua no ramo da Conservação?

Há mais de 15 anos. Neste período eu adquiri muito conhecimento para prestar um bom serviço aos meus clientes, com qualificação e excelência na prestação de serviço de Segurança, Portaria e Facilities.

Qual o diferencial do Grupo Minas Brasil?

Valorização dos colaboradores, com treinamentos e capacitações constantes. Além de muito diálogo entre a gerência e os colaboradores, buscando entender as demandas de cada um. Desta forma, mantemos sempre a equipe engajada e vestindo a camisa da empresa, a fim de realizar o melhor serviço para os nossos clientes.

Principais vantagens da terceirização de serviços de limpeza e conservação em empresas?

Sem dúvida a busca pela qualificação no trabalho por meio de uma empresa especializada, além de cuidar de toda a parte trabalhista e fiscal, isentando o condomínio de qualquer responsabilidade. Com isso, o cliente tem a segurança, a comodidade e a certeza de que receberá os serviços contratados.

Quais os cuidados ao contratar uma empresa no ramo de conservação?

O principal é avaliar todas as certidões negativas, ser uma empresa idônea, que honre com as obrigações trabalhistas e fiscais e que preza pela qualificação dos trabalhadores. Em Juiz de Fora, por exemplo, os clientes se sentem seguros quando conhecem a estrutura da empresa, para não correr risco de contratar uma empresa que não tenha estrutura, com equipamentos e mão de obra qualificada.

Ping Pong

Líder empresarial:

Temos vários exemplos no Brasil e na cidade, apesar de toda a dificuldade que é empreender no nosso país. Estou sempre me espelhando em nomes de destaque para exercer o meu trabalho, principalmente com nomes de referência em nossa Juiz de Fora, e assim construir uma carreira sólida, pautada na ética. Desta forma vou trilhando o meu caminho e valorizando a geração de emprego.

Como você vê a economia no Brasil:

Estamos passando por um momento instável já faz tempo, principalmente devido à política do nosso país. A extrema esquerda e a extrema direita afetam diretamente todos os âmbitos do estado, principalmente a economia, sem contar que ainda vivemos reflexos da pandemia da Covid-19. É um momento de cautela, na certeza que tempos melhores virão.

Um político:

Não tenho um político preferido, mas penso que desde o momento em que ele foi eleito, ele tem obrigação de desempenhar um bom trabalho em prol da população.

Lugar marcante:

A Fazenda da minha família em Torreões, onde fui criado e minha família está sempre reunida. É lá que busco renovar as energias.

Prato preferido:

Churrasco.

Livro de cabeceira:

“O pão nosso para 365 dias”, de Edir Macedo.

Uma frase:

Boas pessoas prestam bons serviços, sempre buscando melhorar 1% a cada dia.

Feliz Dia das Mães

Mãe: palavra pequena, mas com um significado infinito, pois quer dizer amor, dedicação, renúncia a si própria, força e sabedoria. Ser mãe não é só dar à luz, e sim participar da vida dos seus frutos gerados ou criados.

FOTO: Fotograf Art Design - Suely Teixeira de Carvalho com a filha Stella Carvalho Fialho

FOTO: Fotograf Art Design - Elisabete Manso Cesca com a filha Josielle Cesca Rocha e a neta Helena Cesca Rocha

FOTO: Fotograf Art Design - Eneida Macedo de Andrade com a filha Anna Luiza e as netas Luiza e Helena

FOTO: Fotograf Art Design - Raquel Alves com as filhas Raphaela e Isabella Alves e a neta Marcella Alves

FOTO: Fotograf Art Design - Rosimar Ap de Almeida com a filha Talita de Almeida Albano e a neta Liz Almeida Albano

FOTO: Fotograf Art Design - Shyrlei Barbosa dos Anjos com a filha Mirna Barbosa dos Anjos e o neto Henrique dos Anjos Chrispim

FOTO: _ - Thiago Tostes (com seu pet Luck) e a mãe Ana Cristina Campos, que comemorou aniversário em Ibitipoca.

Show em JF

FOTO: _ - O produtor e empresário Amaury Linhares com Caetano Veloso, que lotou a última sexta e o sábado, no Cine- Theatro Central.