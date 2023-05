O Papo de Domingo desta semana é com Gabriela Muniz. Formada em Estética e Imagem Pessoal, Gabriela é cabeleireira, digital influencer e uma das personalidades femininas mais queridas da cidade. Confira.



Quando despertou o desejo para trabalhar no ramo da estética?



A princípio é um dom maravilhoso que Deus me deu. Eu já fazia penteados e umas produções a parte sem curso, mas eu queria ser profissional, então me identifiquei com a Faculdade de Estética e Imagem Pessoal, onde me realizei e me encontrei literalmente. Além disso, sigo fazendo cursos porque nessa área o aprendizado nunca é demais.



Foi difícil entrar nesse segmento?



O ramo da beleza, de um modo geral, é muito amplo, tanto em Juiz de Fora quanto em outro lugar. Emplacar como profissional e ser referência, ser um nome reconhecido requer um esforço diário e muito aprendizado.

Hoje você é uma referência em Juiz de Fora. Como consegue aliar a vida profissional com a pessoal?



É cansativo, às vezes, por motivos de agenda preciso abrir mão de compromissos pessoais, só não abro mão de estar com minha família. Esse é um compromisso que para a Gabi é sempre prioridade.



Em média, quantas cabeças você atende por dia?



Isso é muito relativo, existem dias muito movimentados, dias mais calmos, dias que começam às 7h e terminam às 23h. Tudo faz parte da vida de uma cabeleireira.



Qual o maior diferencial para se ter um bom atendimento no setor de estética?



Sem dúvidas, o amor à profissão. Eu adoro, no sentido literal, atender minhas clientes. Cada uma é uma experiência diferente. Assim como eu sou preferência para elas, elas também são minhas preferências. Acho que amar o que se faz é primordial para se ter sucesso em qualquer setor profissional.



Como é a sua relação com as clientes?



A melhor possível, minhas clientes são o ponto alto do meus dias, afinal de contas eu não estaria aqui se não fosse pelo carinho, preferência, amizade e reconhecimento que elas têm por mim. Sou grata a cada uma que passa pela minha cadeira.



Ping Pong



Uma mulher: Minha mãe, sem sombra de dúvidas



Um nome da moda: Donatella Versace



Um perfume: Chanel



Uma cor: branca



Uma inspiração: as mulheres que convivem comigo; mãe, irmã e todas as amigas são muito inspiradoras.



Momento marcante: tenho vários, mas minha formatura.



Um luxo: ter meu Porto Seguro, ter para onde voltar.



Uma frase: Nada como um dia após o outro e Deus em todos eles me protegendo e iluminando.

Novo diretor

A presidente da Ascomcer, Alessandra Sampaio com o novo diretor técnico do hospital, o neurologista Adriano Miranda e Sidnei Scalioni, na cerimônia de posse.



Dia dos Namorados

A digital influencer Anna Laura e o modelo juiz-forano Lucas Malvacini em campanha para a marca DMY, clicados no Luxivité International Property Group, no Vidigal, no Rio.



Reinauguração no Rio

O bem sucedido empresário Omar Peres reinaugurou o famoso restaurante carioca La Fiorentina, na Rua Aníbal de Mendonça, em Ipanema, no Rio. Na foto, Dhaal, Myrliane Leão, Omar Peres e Lenise Figueiredo.



Noite de autógrafos

A professora Neuza de Oliveira Marsicano com o escritor e jornalista Aníbal Pinto, no lançamento do seu livro "Riani: a luta continua", no Instituto Histórico Geográfico de Juiz de Fora.

Moda Masculina

Os modelos da Raphael Steffens Juiz de Fora, em recente desfile no Independência Shopping, apresentando a coleção de inverno, com calçados e acessórios, ideais para homens modernos.

