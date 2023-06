Papo de Domingo

O Papo de Domingo desta semana é com o destacado advogado Ulisses Sanches da Gama. Sócio do bem montado escritório Sanches da Gama, Ulisses é uma das referências nacionais quando se fala em direito criminal e seus mais diversos tipos, do tribunal do júri ao ambiental. Confira.

Como o Direito entrou na sua vida?

O Direito aconteceu. Conheci um defensor público, Dr. Roberto Mascarenhas nos idos de 1996, ele era uma pessoa brilhante, falava sobre direito com imensa naturalidade e amor pela profissão, ali, com 20 anos, me despertou essa vocação.

Quais as suas áreas de atuação?

Eu sou criminalista, atuo especificamente na área criminal e seus mais diversos tipos, do tribunal do júri ao ambiental, não só em MG, mas em todo o país, com causas complexas no RJ/ SP/ SE e recente no Maranhão, porém, há no escritório Sanches da Gama Advogados outros oito associados e meu sócio, Dr. Cleuder Carvalho que atuam no direito civil e trabalhista, em especial no direito de família, inventários, usucapião entre outras tantas que surgem.

Como você avalia o Poder Judiciário no Brasil?

Atualmente, percebo uma certa insegurança jurídica, decisões capciosas, e até um certo autoritarismo, mas noto que é uma tendência mundial.

Qual o diferencial de um bom advogado?

A dedicação em solucionar a demanda e muita honestidade com o cliente.

Quais os desafios da profissão nos dias atuais?

A advocacia é dinâmica, se manter atualizado é primordial. Atuar nos Tribunais Superiores com índice de 76% de sucesso tem nos mostrado que o caminho é árduo mas estamos certos. A dedicação e empenho da banca do escritório Sanches da Gama Advogados já nos coloca numa posição privilegiada, um misto de velha e jovem guarda trocando experiências e conhecimentos, principalmente no que pertine à tecnologia, peticionamento em PJE e audiências virtuais.

Os cuidados que as pessoas devem ter ao procurar um advogado?

Buscar no site da OAB Federal se o indivíduo está com a inscrição ativa, uma breve pesquisa junto aos tribunais, fazer contrato, sempre!

Ping Pong

Política no Brasil: Enquanto houver troca de votos por favores, nada vai mudar

Um ídolo: Silvio Santos

Fake News: A doutrina marxista em contrapartida com a vida de quem a propaga.

Um empresário de sucesso: Carlos Gomes Jr, CEO da Control Up

Time de futebol: Botafogo

Momento marcante: Copa do mundo de 1994, 17 de julho, dia do nascimento de minha primogênita, Luara Sanches da Gama.

Viagem inesquecível: Buenos Aires, sabem receber.

Cor: Azul

Frase: “Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos." de Antoine de Saint-Exupéry

